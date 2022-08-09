Минцифры объявило конкурс на анализ защищённости ГИС на треть миллиарда рублей

Открытый конкурс на выполнение работ по проведению независимого анализа защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения, объявлен Минцифры в среду.

Начальная максимальная цена контракта составляет 337,37 миллиона рублей.

Как сказано в техзадании, работы будут выполняться на территории исполнителя контракта и объектах федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также их подведомственных организаций, расположенных на территории РФ, в которых будет предоставлен доступ к ГИС. Сроки выполнения работ – с даты заключения государственного контракта до 1 июля 2023 года.

Победителю конкурса предстоит решить следующие задачи:

выявление и консолидация стратегических рисков информационной безопасности ГИС;

сбор информации о системах защиты информации ГИС;

совершенствование и актуализация методики проведения анализа защищённости ГИС;

выявление существующих недостатков в инфраструктурных, архитектурных и организационных решениях анализируемых ГИС, влияющих на их информационную безопасность;

выявление уязвимостей в ГИС, которые могут быть использованы внешними и внутренними нарушителями для осуществления несанкционированных действий, направленных на нарушение свойств конфиденциальности, целостности, доступности обрабатываемой в ГИС информации, а также на нарушение штатного функционирования технических средств обработки информации, входящих в состав ГИС;

выявление недостатков применяемых средств защиты информации и программного обеспечения ГИС, а также оценка возможности их использования нарушителем;

проверка практической возможности использования уязвимостей (на примере наиболее критических);

получение оценки текущего уровня защищённости ГИС на основе объективных свидетельств;

получения оценки возможности недопустимых событий для процессов ГИС;

разработка рекомендаций по повышению уровня информационной безопасности ГИС по результатам выполненных работ;

разработка рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей и недостатков защищённости ГИС;

разработка рекомендаций по использованию дополнительных защитных механизмов и программных средств по установке необходимых обновлений для используемого программного обеспечения;

разработка рекомендаций по устранению возможности эксплуатации критически опасных уязвимостей.

Подобный закрытый конкурс стоимостью почти 150 миллионов уже был проводился Минцифры в прошлом году, его результаты на сайте госзакупок не опубликованы, но указано, что «определение поставщика завершено».

Напомним, что в мае начался эксперимент по повышению уровня защищённости ГИС ФОИВ. Эксперимент проводится в период с 16 мая 2022 года по 30 марта 2023 года.