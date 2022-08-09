Войти
D-Russia.ru

Минцифры объявило конкурс на анализ защищённости ГИС на треть миллиарда рублей

379
0
0
Защита информации
Защита информации.
Источник изображения: D-Russia.ru

Открытый конкурс на выполнение работ по проведению независимого анализа защищенности государственных информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения, объявлен Минцифры в среду.

Начальная максимальная цена контракта составляет 337,37 миллиона рублей.

Как сказано в техзадании, работы будут выполняться на территории исполнителя контракта и объектах федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также их подведомственных организаций, расположенных на территории РФ, в которых будет предоставлен доступ к ГИС. Сроки выполнения работ – с даты заключения государственного контракта до 1 июля 2023 года.

Победителю конкурса предстоит решить следующие задачи:

  • выявление и консолидация стратегических рисков информационной безопасности ГИС;
  • сбор информации о системах защиты информации ГИС;
  • совершенствование и актуализация методики проведения анализа защищённости ГИС;
  • выявление существующих недостатков в инфраструктурных, архитектурных и организационных решениях анализируемых ГИС, влияющих на их информационную безопасность;
  • выявление уязвимостей в ГИС, которые могут быть использованы внешними и внутренними нарушителями для осуществления несанкционированных действий, направленных на нарушение свойств конфиденциальности, целостности, доступности обрабатываемой в ГИС информации, а также на нарушение штатного функционирования технических средств обработки информации, входящих в состав ГИС;
  • выявление недостатков применяемых средств защиты информации и программного обеспечения ГИС, а также оценка возможности их использования нарушителем;
  • проверка практической возможности использования уязвимостей (на примере наиболее критических);
  • получение оценки текущего уровня защищённости ГИС на основе объективных свидетельств;
  • получения оценки возможности недопустимых событий для процессов ГИС;
  • разработка рекомендаций по повышению уровня информационной безопасности ГИС по результатам выполненных работ;
  • разработка рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей и недостатков защищённости ГИС;
  • разработка рекомендаций по использованию дополнительных защитных механизмов и программных средств по установке необходимых обновлений для используемого программного обеспечения;
  • разработка рекомендаций по устранению возможности эксплуатации критически опасных уязвимостей.

Подобный закрытый конкурс стоимостью почти 150 миллионов уже был проводился Минцифры в прошлом году, его результаты на сайте госзакупок не опубликованы, но указано, что «определение поставщика завершено».

Напомним, что в мае начался эксперимент по повышению уровня защищённости ГИС ФОИВ. Эксперимент проводится в период с 16 мая 2022 года по 30 марта 2023 года.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
24.05.2010
В несколько раз увеличатся поставки вертолетов министерству обороны России в рамках государственной программы вооружений до 2020 года
25.09.2009
Общественная палата предлагает повысить доли государства в уставных капиталах предприятий ОПК
26.03.2009
UVS-TECH 2009. Беспилотные летательные аппараты, "вооруженные" современными системами, позволяют решать сложнейшие задачи
07.10.2008
Рособоронэкспорт: Россия не планирует поставлять ЗРК С-300 Сирии и Ирану
17.04.2008
Около 60 млрд рублей будет направлено на Федеральную целевую программу по двигателестроению, которая начнет действовать с 2010 года
09.10.2007
Четвертый опытный учебно-боевой самолет Як-130 будет построен до конца текущего года
20.04.2007
"Рособоронэкспорт" увеличивает поставки технических средств обучения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 08:31
  • 32
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 07:39
  • 30017
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 07:23
  • 50
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя
  • 08.08 18:42
  • 71
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.08 18:27
  • 85
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 15:51
  • 3
В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • 08.08 13:45
  • 42
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 08.08 12:51
  • 1
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине
  • 08.08 12:49
  • 3
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 08.08 11:48
  • 1
Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП
  • 08.08 08:15
  • 71
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо