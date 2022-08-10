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Газета.ru

«Украина берет в заложники всю Европу». Чем грозят обстрелы Запорожской АЭС

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Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар
Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар.
Источник изображения: Константин Михальчевский/РИА "Новости"

Представитель МИД Захарова: Киев берет в заложники всю Европу, стреляя по Запорожской АЭС

Украина берет в заложники всю Европу, обстреливая Запорожскую АЭС, заявляет МИД России. Ведомство утверждает, что ситуация с каждым днем усугубляется - артиллерия ВСУ, согласно заявлению МИДа, стреляет по действующим реакторам и хранилищу отработанного ядерного топлива. Для обстрелов украинские войска используют РСЗО "Ураган" и другие вооружения. Обеспокоенность ситуацией выражал и глава МАГАТЭ, который предложил отправить международных специалистов на станцию.

Министерство иностранных дел РФ утверждает, что власти в Киеве «берут в заложники всю Европу», нанося удар по Запорожской АЭС, подконтрольной российским войскам. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Они выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь "подпалить" ее в угоду своим нацистским идолам», - заявили в ведомстве.

Российские дипломаты также утверждают, что «украинцы целятся и в себя», наводя артиллерию на действующие атомные реакторы и хранилище ядерных отходов.

«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной. Регулярно направляем в МАГАТЭ актуализированную информацию «с места», которая находит отражение в информационных циркулярах агентства, со всей определенностью изобличающих преступные действия украинских вооруженных сил, командование которых окончательно утратило способность мыслить здраво», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва уже давно по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые «киевский режим» наносит по атомной электростанции, добавили в МИД РФ, ситуация становится все более опасной с каждым днем.

Что происходит?

С марта Запорожская АЭС находится под контролем российских военных, при этом управляется специалистами украинского оператора «Энергоатом».

В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории АЭС. Обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС благодаря грамотным действиям подразделений российской армии.

Из-за обстрела ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве. Для предотвращения нарушения работы станции техническому персоналу пришлось снизить мощность пятого и шестого энергоблоков до 500 мегаватт.

В случае техногенной катастрофы на АЭС в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.

Кто виноват и что делать

По данным Минобороны РФ, обстрел был совершен военными 44-й артиллерийской бригады ВСУ из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отрицает обстрел украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС, возлагая ответственность на российскую сторону.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Киев «совершил акт ядерного терроризма» на объектах энергетической инфраструктуры.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США призывают Российскую Федерацию прекратить все военные операции около ядерных объектов Украины и вернуть контроль над ними Киеву.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность происходящим на Запорожской АЭС и призывал прекратить обстрелы. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.

«Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом», - заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что атаки на Запорожскую АЭС должны прекратиться. «Атаки на АЭС - самоубийственный акт», - сказал он. Председатель Всемирной организации выразил надежду, что МАГАТЭ сможет получить доступ к электростанции и использовать там свои компетенции.

Россия готова содействовать руководству МАГАТЭ в организации визита сотрудников на АЭС, сообщил также РИА «Новости» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы МАГАТЭ получило информацию о происходящем вокруг Запорожской АЭС «с учетом преступных действий Киева и той кампании дезинформации, которую развернул режим Зеленского».

Петр Николаев

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