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Техкульт

Морской беспилотный тральщик ВМС США UISS признан боеспособным

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Робот-тральщик

Корабли-беспилотники продолжают активно пополнять ряды ВМС США. Как сообщил Исполнительный офис программы «Беспилотные и малые боевые корабли» (PEO USC), 22 июля новый морской тральщик-беспилотник ВМС (UISS) был признан боеспособным.

Тральщик разработан компанией Textron Systems. Он представляет собой самоходное полуавтономное судно, предназначенное для поиска подводных мин акустическим и магнитным способами. По мере готовности он должен заменить тральщики ВМС типа Avenger и вертолеты MH-53E Sea Dragon. Его будут спускать на воду с борта боевых кораблей для расчистки от мин морских коммуникаций при выполнении различных миссий. UISS оснащен дизельным двигателем. Максимальная дальность — 140 км, временной ресурс — 20 часов, полезная нагрузка 1,8 т, скорость около 40 км/ч. На борту аппарата установлены несколько гидролокаторов. Кроме этого он оборудован системой ликвидации мин и датчиками наблюдения, что позволяет судну одновременно обнаруживать мины и определять их класс.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
Компании
Textron
Проекты
БПЛА
Робот
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