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Авиация России

100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году

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Вертолёт «Ансат»
Вертолёт «Ансат».
Источник изображения: Пресс-служба Казанского вертолётного завода

ОКБ Казанского вертолётного завода работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки представить вертолёт «Ансат» в полностью отечественной комплектации, идёт пересборка машины без комплектующих из Украины, США и Европы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя управляющего директора, главного конструктора ОКБ КВЗ Алексея Гарипова.

«Фактически, мы пересобираем машину заново. Но мы серьёзно готовились, у нас были определённые заделы, и есть все шансы уложиться в установленные сроки и в 2024 году машину на рынок вернуть», – сказал он в ходе заседания координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан, посвящённого импортозамещению в авиастроении.

По его словам, серьёзный вызов для ОКБ КВЗ – это компоненты в системах управления и автопилота. Здесь работает заводская концепция: вертолёт – под текущие комплектующие. «Но это не отменяет работы по поиску партнёров и созданию аналогов тех изделий, которые мы ранее покупали за рубежом», – пояснил Алексей Гарипов.

Из 14 позиций ключевых комплектующих по десяти процесс импортозамещения либо завершён, либо находится на финальной стадии. Например, немецкие пенопласт и лопасти заменит ВИАМ, украинские гидронасосы – АО «ОКБ АКС», также для сборки «Ансатов» использовалась продукция из США и Франции.

Не обошел координационный совет и тему силовой установки – «Ансат» оснащается двигателями Pratt & Whitney РW-207K, для их замены «ОДК-Климов» разрабатывает турбовальный двигатель ВК-650В. Его серийное производство должно начаться в 2024 году.


Макет турбовального двигателя ВК-650В.
Источник: АО «ОДК-Климов»

В ходе заседания координационного совета главный конструктор заводского ОКБ выразил надежду, что всё будет в графике. «Ожидаем от них приглашение на начало сертификационных испытаний двигателя типовой конфигурации», – сказал он.

«В процессе импортозамещения мы приняли концепцию, что мы стараемся максимально использовать уже существующие на рынке изделия российского производства, даже если их характеристики по ряду параметров хуже. Если требуется доработка самого борта, то мы дорабатываем борт», – добавил Алексей Гарипов.

Ранее первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков сообщал, что в этом году предстоит обеспечить вертолёт «Ансат» натурными макетами ВК-650В для компоновки систем, в следующем – поставить двигатели для лётных испытаний, а в 2024-м планируется получить сертификат типа на двигатель ВК-650В.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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США
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Франция
Продукция
Ансат
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ВИАМ
КВЗ
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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