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Ростех

«Росэлектроника» разработала замену американского оборудования для металлургов

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Металлургия
Металлургия.
Источник изображения: Росэлектроника

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в рамках программы импортозамещения разработал вакуумный выключатель для сталеплавильных печей. Оборудование рассчитано на 40 тыс. циклов включений-отключений и позволит заменить используемые сейчас установки американской марки JOSLYN.

Пятиразрывный вакуумный выключатель, разработанный НПП «Контакт» холдинга «Росэлектроника» по заказу Оскольского электрометаллургического комбината, предназначен для управления электронагревом сталеплавильных печей. Оборудование имеет напряжение 110 кВ и рассчитано на номинальные токи до 600 А. Для нового выключателя была разработана специальная дугогасительная камера и привод полюса, обеспечивающий одновременное включение пяти вакуумных камер.

«В сложившихся рыночных условиях использование иностранного оборудования на предприятиях с непрерывным циклом производства стало достаточно проблематичным из-за проблем с поставками комплектующих. Разработанный нами вакуумный выключатель имеет технические характеристики, аналогичные зарубежным установкам, и при этом на треть дешевле. На сегодняшний день завершены испытания оборудования», – сообщил исполнительный директор НПП «Контакт» Александр Юдин.

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Страны
США
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Ростех
Росэлектроника
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