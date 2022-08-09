ЦНИИточмаш выполнил контракт по поставке приборов для защиты ОТРК «Искандер-М»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно выполнил контракт на поставку запасных инструментов и приборов комплексов оптико-электронного подавления (КОЭП), предназначенных для защиты оперативно-тактических ракет «Искандер-М» от высокоточного оружия.

Понимая важность полученного от Минобороны РФ заказа, руководство предприятия приняло все меры для выполнения контракта. Отделом оптико-электронной продукции предприятия совместно с соисполнителями – цехом по производству общевойскового и специального оружия, отделом материаловедения, инструментальным цехом, отделом внешней комплектации, отделом главного технолога и службой качества были разработаны мероприятия для скорейшего выполнения контракта с сохранением качества изделий и их гарантийных обязательств. В итоге ЦНИИточмаш удалось выполнить важный контракт почти на четверть раньше установленного срока.

Комплекс оптико-электронного подавления был разработан в ЦНИИточмаш и в 2007 году принят на вооружение российской армии. В 2010-2012 годах в рамках модернизации КОЭП в институте разработали индикатор лазерного излучения, который является «глазами и ушами» комплекса. Созданное конструкторами ЦНИИточмаш устройство пеленгации источников лазерного излучения признано изобретением в области оптико-электронного приборостроения, что подтверждено соответствующим патентом.

Благодаря разработке удалось не только повысить эффективность защиты ракетных комплексов «Искандер-М», но и значительно снизить стоимость самого КОЭП.

На сегодняшний день все российские ракетные комплексы «Искандер-М» оснащены средствами защиты от высокоточного оружия, созданными в ЦНИИточмаш.

Отметим, что за все время эксплуатации КОЭП институт не получил ни одной рекламации из войск, что свидетельствует о высочайшем качестве изготовления и глубоко продуманных схемотехнических и конструктивных решениях, выполненных инженерами и конструкторами ЦНИИточмаш.