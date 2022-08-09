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РИА Новости

Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022

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Российские военнослужащие на полигоне "Фориш" в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022)
Российские военнослужащие на полигоне "Фориш" в Узбекистане перед началом конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022).
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны Узбекистана

Горный полигон "Фориш" в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022

ТАШКЕНТ, 8 авг – РИА Новости. Горный полигон "Фориш" в Джизакской области Узбекистана начал принимать участников двух конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) - "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня", в том числе военных из России, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

"В этом году на полигоне "Фориш" пройдут соревнования "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня". К сегодняшнему дню на полигон уже прибыли представители Российской Федерации, Вьетнама, Беларуси и Таджикистана", - говорится в сообщении на сайте минобороны.

По данным ведомства, после акклиматизации и адаптации к местным погодным и природным условиям участники соревнований получили прикрепленную за ними военную технику и приступили к интенсивным тренировкам.

Ранее минобороны сообщало, что в Узбекистане в этом году впервые состоятся сразу пять конкурсов АрМИ. Помимо названных конкурсов будут еще три: "Безопасная среда" - на полигоне Сазаган в Самарканде, "Дорожный патруль" - в Восточном военном округе, "Верный Друг" - в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище.

Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года, в 2021 году они приняли участие во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место, уступив только военным РФ.

Армейские международные игры в этом году пройдут на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

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