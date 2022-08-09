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Военное обозрение

Бессилие системы предупреждения ВСУ: украинское командование о применении ВС РФ гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинское командование жалуется на «подарки», полученные 7 августа со стороны российских войск на фоне празднования в незалежной дня ВВС.

«Поздравили» нас с профессиональным праздником

- пояснили в ВВС ВСУ.

Как говорится на Интернет-аккаунте ведомства, 7 августа российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам, расположенным на территории Винницкой области, имеются потери среди личного состава ВСУ. При этом не сработала система предупреждения о ракетном нападении. Как объясняется, её сбой был вызван применением ВС РФ особого оружия – гиперзвуковых ракет Х-47М «Кинжал», развивающих, как указывается, скорость полёта в 12 тыс. км/ч. В качестве носителей ракет называются перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

ТТХ данной ракеты не дают возможности средствам противовоздушной обороны, имеющимся в ВСУ, эффективно обнаруживать и подавлять угрозу, система бессильна

- отмечает украинское командование, указывая, что с начала проведения российскими войсками спецоперации на Украине было зафиксировано всего несколько случаев использования «Кинжалов» - «неприятель их стремится применять для поражения крайне важных целей».

Вчера был произведён массированный авианалёт на военные объекты ВСУ – тревога звучала в большинстве областей, подконтрольных киевскому режиму. При этом система предупреждения незалежной (а также и ПВО постоянно помогающих ей западных «союзников») лишь фиксировала уже состоявшиеся удары, будучи неспособной своевременно выявить угрозы, исходящие со стороны ВС РФ.

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Россия
Украина
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
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