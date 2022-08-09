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ТАСС

CBS вносит правки в свой сюжет о военной помощи Украине

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11 июля 2022 года. Украинский военнослужащий c противотанковой ракетой NLAW в Харьковской области
11 июля 2022 года. Украинский военнослужащий c противотанковой ракетой NLAW в Харьковской области.
Источник изображения: © AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV

В сообщении телеканала говорится, что представленная в фильме "Вооружая Украину" информация не до конца отражает действительность

ТАСС, 8 августа. Американский телеканал CBS вносит изменения в документальный фильм "Вооружая Украину" о военной помощи, которую страны Запада направляют украинским властям. Представленная в фильме информация не до конца отражает действительность, сообщил в воскресенье телеканал в своем Twitter.

В фильме CBS приводится цитата Йонаса Охмана - главы литовской неправительственной огранизации Blue-Yellow, которая занимается передачей военной помощи украинской стороне. "Все это поступает через границу, потом что-то происходит, что-то около 30% достигает конечного пункта назначения", - заявил Охман в изначальной версии сюжета.

Телеканал отмечает, что это заявление отражало положение дел к концу апреля, но с тех пор, по словам самого Охмана, ситуация улучшилась.

"Мы обновляем наш документальный фильм с целью отразить эту новую информацию", - подчеркнул CBS. 

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Украина
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