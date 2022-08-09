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Военное обозрение

ВСУ сообщили о прибытии на Украину первых немецких зенитных установок Gepard

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные называют поставленные Германией самоходные установки ПВО лучшими в своем классе. Так сказано в пресс-релизе Оперативного командования «Юг» ВСУ, в котором его представители сообщили о прибытии на Украину первых трех немецких зенитных артиллерийских установок Gepard.

В общей сложности планируется поставка тридцати таких боевых машин.

Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах

- заявляют украинские военные.

Одной из особенностей данной техники является то, что она способна эффективно действовать даже в условиях активного радиоэлектронного подавления противником. Определение целей производится при помощи двух радаров, радиус действия которых составляет 15 тысяч метров. ЗСУ «Гепард» способна поражать цели на расстоянии от 100 метров до четырех километров. Для этого она оснащена двумя автоматическими пушками калибра 35 мм Oerlikon KDA.

Зенитная установка установлена на шасси танка Leopard 1.

Экипаж самоходной установки состоит из трех членов. Это командир, водитель и наводчик.

В ряде европейских стран комплекс появился на вооружении после 60-х годов, когда началась его разработка. В 2000-х годах его заменили на более современное вооружение, но тогда они занимали важное место в системах противовоздушной обороны ФРГ, Бельгии и Нидерландов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
Leopard-1
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