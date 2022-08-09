Финляндия примет участие в обучении украинских военных в Великобритании

Военнослужащие Финляндии во время учений в Тайпалсаари, Финляндия, 9 марта 2022 года.

Страна направит для этих целей около 20 военных инструкторов, сообщили в Минобороны республики

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Финляндия направит около 20 военных инструкторов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских вооруженных сил. Об этом в понедельник заявило Министерство обороны республики.

Согласно заявлению, "цель программы - обеспечить в течение этого года базовую военную подготовку 10 тыс. граждан Украины", которые затем смогут служить в Вооруженных силах (ВСУ).

Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила внести в нее свой вклад другие страны, входящие в возглавляемые Лондоном Объединенные экспедиционные силы (JEF). Помимо Финляндии, в них входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Эстония.

Ранее о решении принять участие в программе объявило правительство Швеции. Стокгольм направит в Великобританию для этих целей 120 инструкторов вооруженных сил королевства.