Посол Киева в Турции Боднар: производитель "Байрактаров" построит завод на Украине

Боевой беспилотный аппарат «Байрактар ​​ТБ2» на аэродроме Кульбакино во время учений Sea Breeze 2021.

ЦАМТО, 8 августа. Турецкая компания "Байрактар" построит на Украине завод по производству беспилотников, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил посол страны в Турции Василий Боднар.

"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байрактар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца", – сказал В.Боднар в интервью "РБК Украина".

Он отметил, что на значительной части моделей беспилотников, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.