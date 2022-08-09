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РИА Новости

В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022"

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Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки"
Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Узбекистане началась подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Экипажи химической разведки из шести стран прибыли на полигон Сазаган (Республика Узбекистан), где началась подготовка к международному конкурсу АрМИ "Безопасная среда-2022". В состязаниях участвуют команды вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран. Российскую делегацию возглавляет заместитель начальника Военной академии РХБЗ генерал-майор Валерий Васильев", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что сегодня на полигоне Сазаган состоялось совещание, на котором утвердили график проведения жеребьевок и тренировок.

Российская команда под руководством генерал-майора Васильева провела рекогносцировку на полигоне, изучив все препятствия с учетом климатических условий и рельефа местности.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования. Соревнования включают в себя три этапа: "индивидуальная гонка", "огневая подготовка" и "эстафета". Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

В ходе эстафеты конкурсанты должны будут обнаружить прибор, имитирующий "излучение", провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

В прошлом году состязания прошли на полигоне Корла Китайской Народной Республики.

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