В России создадут НТЗ для будущих магистральных самолётов с интегральным крылом

Министерство промышленности и торговли РФ объявило тендер на выполнение научно-исследовательской работы «Исследование эффективности нетрадиционных аэродинамических схем магистральных самолётов (МС) с учётом применения новых технологий и альтернативных топлив». Шифр НИР – «Интеграл-МС», Минпромторг готов выделить на эти перспективные исследования более 2,5 млрд рублей. Тендерная документация размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года предусматривает повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий, повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, а также цифровая трансформация отрасли, снижение углеродного следа и ускоренное внедрение новых технологий. Для достижения обозначенных целей необходимо создание нового поколения магистральных самолётов, а для этого необходима разработка опережающего научно-технологического задела.

В дозвуковой авиации аэродинамика классической компоновки «труба с крыльями и двигателями на пилонах» доведена до высокой степени совершенства. В качестве примера можно привести проекты МС-21 и CR929. Дальнейшее улучшение в рамках той же концепции идёт уже меньшими темпами, что обуславливает необходимость создания интегральных аэродинамических компоновок.

В рамках данной НИР планируется провести исследование эффективности интегральных аэродинамических компоновок для магистральных самолётов. Такие компоновки дают широкие возможности увеличения пассажировместимости, размещения дополнительных объёмов топлива и электрического оборудования в рамках технологий электрического движения. Различные инновационные интегральные компоновки самолётов транспортной категории к настоящему времени не получили развития ни в России, ни за рубежом. Однако в сочетании с новыми композитными конструкциями планера инновационные компоновки могут реализовать свои преимущества.

Победитель тендера должен будет разработать технические концепции перспективных магистральных самолётов интегральной схемы с использованием композитных конструкций на основе бионических принципов, в том числе фюзеляжа овального сечения, интегрированных крыла и фюзеляжа, нетрадиционного размещения двигателей, а также исследования возможностей применения водородного топлива.

В ходе выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования и анализ современных теоретических и прикладных разработок, результатов ранее выполненных работ, передовых информационных технологий, аппаратно-программных средств в области создания авиационной техники. Результаты проводимых расчётно-экспериментальных исследований должны обеспечивать достижение уровня готовности технологий 3-5, т.е.:

УГТ3: Критические функции и/или характеристики подтверждены аналитическим и экспериментальным путём;

УГТ4: Компонент и/или макет испытаны в лабораторном окружении;

УГТ5: Компонент и/или макет испытаны в окружении, близком к реальному.

НИР разбита на пять этапов, на каждом из которых должны быть выполнены расчётно-экспериментальные исследования по аэродинамическим компоновкам, бионическим и композитным конструкциям, видам экологического топлива, в том числе, водородного. На завершающем этапе должны быть разработаны требования к перспективному магистральному самолёту и дорожной карте формирования НТЗ в обеспечение его создания.

Общая стоимость НИР составляет 2 млрд 584 млн рублей. Сроки выполнения – с даты заключения контракта (2022 г.) до 15 ноября 2024 года. Окончание подачи заявок на участие в тендере – 22 августа 2022 г.