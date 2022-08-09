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ЦАМТО

Заявление официального представителя Минобороны России по обстрелу ВСУ Запорожской АЭС

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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 8 августа. Ниже приведено заявление официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова по обстрелу ВСУ Запорожской АЭС.

"Режимом Зеленского 7 августа совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлен обстрел Запорожской АЭС.

В результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область.

На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.

Прибывшим пожарным расчетом задымление удалось ликвидировать.

Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт".

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Россия
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Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
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Ядерный щит
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