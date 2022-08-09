Посол РФ: организуемая Данией донорская конференция отдаляет наступление мира на Украине

Владимир Барбин напомнил, что "западное оружие активно используется Киевом против мирного населения"

СТОКГОЛЬМ, 8 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил в понедельник, что проведение Данией донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) о новых поставках оружия ВСУ отдаляет наступление мира.

"Инициатива Дании по созыву в августе в Копенгагене донорской конференции о поставках оружия на Украину отдаляет наступление мира. Это - "инвестиция" в продолжение боевых действий и кровопролития. Дополнительные вооружения и другая военная помощь не изменят ход событий на полях, но обернутся новой трагедией для украинцев", - отмечает глава дипмиссии в распространенном сообщении.

Посол напоминает, что "западное оружие активно используется Киевом против мирного населения" и что именно страны-доноры несут ответственность за то, что ежедневно гибнут люди в обстрелах городов в Донбассе.

"Поставки вооружений, обучение украинских военнослужащих, предоставление разведывательной информации, направление инструкторов и наемников чревато дальнейшей эскалацией конфликта на Украине. Киев заинтересован превратить западные страны, прежде всего страны - члены НАТО, в прямых участников конфликта на Украине. Дания такие риски игнорирует", - подчеркнул посол.

Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" состоится в столице Дании 11 августа. На ней будут обсуждаться новые совместные инициативы по расширению долгосрочной военной помощи Киеву: передача оружия, подготовка украинских военных и разминирование.