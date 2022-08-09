Индия направит Украине новую партию гуманитарной помощи

Нью-Дели уже предоставил Киеву гуманитарную помощь общим объемом около 230 т

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Индия в скором времени обеспечит Украину новой партией гуманитарной помощи. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар по итогам разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Высоко оценил сегодняшний разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсудили последние события в конфликте и его продолжающиеся глобальные последствия", - написал Джайшанкар в своем Twitter.

"Заверил, что следующая партия индийской гуманитарной помощи [Украине] прибудет очень скоро", - указал глава МИД Индии.

Ранее Нью-Дели поставил Киеву гуманитарную помощь - как со стороны правительства, так и от частных компаний - общим объемом около 230 т. Индия заняла нейтральную позицию по ситуации на Украине. Как заявлял индийский премьер-министр Нарендра Моди, Нью-Дели поддерживает тесные отношения с Россией и Украиной в сферах экономики, безопасности, образования и политики, поэтому придерживается нейтральной позиции и призывает к миру и диалогу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.