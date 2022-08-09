Войти
ТАСС

Индия направит Украине новую партию гуманитарной помощи

396
0
0
Ukrain_India_flags
Флаги Украины и Индии .

Нью-Дели уже предоставил Киеву гуманитарную помощь общим объемом около 230 т

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Индия в скором времени обеспечит Украину новой партией гуманитарной помощи. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар по итогам разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Высоко оценил сегодняшний разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсудили последние события в конфликте и его продолжающиеся глобальные последствия", - написал Джайшанкар в своем Twitter.

"Заверил, что следующая партия индийской гуманитарной помощи [Украине] прибудет очень скоро", - указал глава МИД Индии.

Ранее Нью-Дели поставил Киеву гуманитарную помощь - как со стороны правительства, так и от частных компаний - общим объемом около 230 т. Индия заняла нейтральную позицию по ситуации на Украине. Как заявлял индийский премьер-министр Нарендра Моди, Нью-Дели поддерживает тесные отношения с Россией и Украиной в сферах экономики, безопасности, образования и политики, поэтому придерживается нейтральной позиции и призывает к миру и диалогу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
28.03.2022
НАТО имеет нацистские корни. И она их распространяет на Украине
14.02.2022
Anadolu: "безграничная дружба" России и Китая не так уж незыблема. И вот почему
27.12.2021
Главные военно-политические уроки – 2021
10.11.2021
Как сохранить статус? Россия в мировом порядке после окончания холодной войны
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
19.04.2021
Le Figaro (Франция): столкнувшись с угрозой со стороны России, Зеленский взывает к Европе о помощи
21.07.2014
Эффект бумеранга
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 08:31
  • 32
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 07:39
  • 30017
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 07:23
  • 50
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя
  • 08.08 18:42
  • 71
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.08 18:27
  • 85
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 15:51
  • 3
В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • 08.08 13:45
  • 42
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 08.08 12:51
  • 1
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине
  • 08.08 12:49
  • 3
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 08.08 11:48
  • 1
Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП
  • 08.08 08:15
  • 71
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо