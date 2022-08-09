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Военное обозрение

На Украине снова заговорили о строительстве завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине снова заговорили о строительстве завода по выпуску ударных беспилотников Bayraktar TB2. После того как на эту тему выступили все советники главы офиса президента Украины, сам глава офиса и даже министр обороны, очередь дошла и до посла Украины в Турции Василия Боднара.

По словам украинского дипломата, буквально неделю назад правительство наконец-то утвердило двухстороннее соглашение о строительстве завода по производству беспилотников. Теперь осталось его ратифицировать депутатам Верховной Рады, потом его подпишет Зеленский и на этом все, можно будет приступать к строительству.

Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию на Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство на Украине

- заявил Боднар.

Стоит отметить, что эпопея со строительством завода по выпуску ударных беспилотников Bayraktar TB2 длится уже довольно длительное время. Сначала разговор шел только о строительстве сервисного центра, где по задумке Киева будет производиться обслуживание, текущий ремонт, модернизация БПЛА, а также проводиться обучение и подготовка украинских операторов. В начале октября прошлого года даже был подписан меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию беспилотников Bayraktar TB2. Подписи под документом поставили тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Халук Байрактар.

Однако уже в ноябре 2021 года в Киеве заявили, что намерены построить завод полного цикла производства БПЛА Bayraktar TB2. Причем планировалось выпускать беспилотники как для ВСУ, так и на экспорт. После начала специальной военной операции российской армии на Украине эта тема как-то немного "заглохла", но в конце июня этого года министр обороны Резников заявил, что планы по строительству завода все имеются, стороны якобы достигли принципиальных договоренностей. При этом он подчеркнул, что это планы не на ближайшее время, а на среднесрочную перспективу.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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