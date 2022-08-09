Войти
Военное обозрение

СВР России: Польша берёт под контроль перспективные отрасли экономики Украины

396
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польша не оставляет планов присоединения к себе украинских земель, причем не только путем введения "миротворцев" или проведения какой-либо другой операции, но и экономическими способами. Как сообщает Служба внешней разведки России, Варшава начала устанавливать контроль над перспективными отраслями украинской экономики, в частности сельским хозяйством.

По данным СВР, Польша приступила к установлению контроля на сельским хозяйством Украины, скупая урожай и земли у украинских аграриев при полном попустительстве, а иногда и одобрении украинских властей, которые просто распродают страну, набивая себе карманы перед тем как сбежать в западные страны.

Как сообщается, Зеленский и его окружение устроили для польских компаний режим наибольшего благоприятствования, при котором те получают почти монопольное преимущество. А помогает этому новый закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины, приравнивающий их в правах к украинцам, а также новый закон о приватизации, разрешающий продавать украинские предприятия с 50% скидкой.

Пользуясь льготными условиями, польские компании просто скупают по заниженным ценам урожай, приводя хозяйства к банкротству, а затем выкупают обанкротившиеся предприятия также по "бросовым" ценам. В настоящее время ячмень нового урожая скупается поляками по 30 долларов за тонну, тогда как реальная цена составляет не менее 150 долларов за тонну. Но украинским аграриям деваться некуда, других предложений нет.

Нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям

- говорится в сообщении СВР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Похожие новости
09.05.2022
Американский генерал предложил сформировать пять бригад ВСУ «по стандартам НАТО» для боёв с российской армией
11.02.2022
Политолог Белень: гарантии о нерасширении НАТО были даны не формально, а под честное слово
11.02.2022
Столтенберг призвал НАТО "готовиться к худшему"
03.05.2019
"Надумано-придумано": в ДНР рассказали о завоеваниях ВСУ
18.03.2019
Бердянская армада ждет подкрепления
13.04.2016
НАТО считает заявления РФ о "холодной войне" угрожающими
05.11.2013
Балансирование на грани технических возможностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 08:31
  • 32
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 07:39
  • 30017
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 07:23
  • 50
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя
  • 08.08 18:42
  • 71
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.08 18:27
  • 85
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 15:51
  • 3
В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • 08.08 13:45
  • 42
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 08.08 12:51
  • 1
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине
  • 08.08 12:49
  • 3
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 08.08 11:48
  • 1
Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП
  • 08.08 08:15
  • 71
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо