Источник изображения: topwar.ru

Польша не оставляет планов присоединения к себе украинских земель, причем не только путем введения "миротворцев" или проведения какой-либо другой операции, но и экономическими способами. Как сообщает Служба внешней разведки России, Варшава начала устанавливать контроль над перспективными отраслями украинской экономики, в частности сельским хозяйством.

По данным СВР, Польша приступила к установлению контроля на сельским хозяйством Украины, скупая урожай и земли у украинских аграриев при полном попустительстве, а иногда и одобрении украинских властей, которые просто распродают страну, набивая себе карманы перед тем как сбежать в западные страны.

Как сообщается, Зеленский и его окружение устроили для польских компаний режим наибольшего благоприятствования, при котором те получают почти монопольное преимущество. А помогает этому новый закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины, приравнивающий их в правах к украинцам, а также новый закон о приватизации, разрешающий продавать украинские предприятия с 50% скидкой.

Пользуясь льготными условиями, польские компании просто скупают по заниженным ценам урожай, приводя хозяйства к банкротству, а затем выкупают обанкротившиеся предприятия также по "бросовым" ценам. В настоящее время ячмень нового урожая скупается поляками по 30 долларов за тонну, тогда как реальная цена составляет не менее 150 долларов за тонну. Но украинским аграриям деваться некуда, других предложений нет.

Нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям

- говорится в сообщении СВР.