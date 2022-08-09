Украинские танковые бригады существуют только на бумаге

Украине трудно формировать танковые бригады

ВСУ имеют привычку регистрировать на бумаге недоукомплектованные части, пишет журналист Дэвид Экс в статье для Forbes. И если существование четырех украинских танковых бригад еще можно доказать, то остальные две могут быть фикцией.

Дэвид Экс

Танковые бригады украинской армии очень слабы. Именно поэтому долгожданное контрнаступление ВСУ на юге Украины пока не набрало необходимого темпа.

Похоже, главная причина, почему украинцы не сосредоточили на фронте танковые части, это личный состав, а не боевая техника.

Не совсем ясно, сколько точно танковых бригад имеется в составе ВСУ. Может, шесть. Может, пять. Может, еще меньше. У украинской армии есть привычка – регистрировать на бумаге недоукомплектованные и даже практически несуществующие части и подразделения, и периодически превозносить их в средствах массовой информации.

Так что наблюдателям приходится искать неопровержимые доказательства существования бригад в боевой обстановке и только потом делать вывод, что они настоящие. Такие оценки показали, что 1-я, 3-я, 4-я и 17-я танковые бригады определенно существуют.

В отличие от них, 5-я и 14-я танковые бригады … могут быть в основном фикцией.

Танковые бригады составляют костяк любой механизированной армии. Артиллерия формирует обстановку на поле боя. Пехота удерживает местность. А вот танки с их скоростью, подвижностью, огневой мощью и броневой защитой сближаются с противником, уничтожают его и дают возможность войскам захватить местность.

В украинской танковой бригаде может быть три или четыре батальона, в составе которых имеется примерно сотня танков и несколько тысяч военнослужащих.

1-я танковая бригада – предположительно лучшее танковое формирование в составе украинской армии, имеющее на вооружении модернизированные Т-64. В начале российской спецоперации она обороняла находящийся восточнее Киева Чернигов. Это сражение дорого обошлось прославленной бригаде.

Когда российская армия в конце марта ушла из пригородов Киева, и военные действия сместились на восток в Донбасс, 1-ю танковую бригаду отвели с фронта в тыл на длительный отдых, ремонт и доукомплектование. Спустя три месяца эта бригада появилась на юге Украины вблизи Запорожья.

3-я танковая бригада является резервной частью и имеет на вооружении танки Т-72. Она воевала в Донбассе. Сегодня эта часть держит оборону вокруг Харькова. Это самый уязвимый крупный город Украины, находящийся всего в 40 километрах от российской границы. 4-я танковая бригада из состава резерва со своими Т-64 тоже сражалась в Донбассе, где, скорее всего, находится до сих пор.

Самой важной в данный момент может оказаться 17-я танковая бригада, оснащенная машинами Т-64. Она удерживает плацдарм на юге Украины на реке Ингулец в 50 километрах к северо-востоку от оккупированного русскими Херсона.

Освобождение этого города с 300-тысячным до начала конфликта населением и стратегически важным портом является высшим приоритетом для Киева. Удержание его является высшим приоритетом для Москвы. Российская 49-я общевойсковая армия усиливает группировку, которая окапывается вокруг Херсона и в самом городе, и в данный момент насчитывает 30 батальонов. Не исключено, что она может перейти в контрнаступление.

Пойдут ли украинцы маршем на юг от реки Ингулец, или русские двинутся на север, 17-я танковая бригада примет на себя основную тяжесть удара.

Итак, мы можем подтвердить наличие четырех танковых бригад. Что мы не можем подтвердить, так это существование 5-й и 14-й танковых бригад. 5-я танковая бригада предположительно находится в резерве, имея на вооружении Т-72. Она составляла часть гарнизона, оборонявшего от возможной высадки российского морского десанта главный украинский порт на Черном море Одессу.

Но высадка десанта не состоялась. Украинцы приобрели большое количество противокорабельных ракет, и шанс российского наступления на Одессу с моря приблизился к нулю. Таким образом, 5-й танковой бригаде имеет смысл покинуть Одессу и присоединиться к боевым действиям вокруг реки Ингулец и Херсона.

На самом деле, некоторые аналитики считают, что эта бригада дислоцируется вокруг Кривого Рога на безопасном расстоянии от украинской линии фронта на севере и на юге. А поскольку мы не видим свидетельств того, что 5-я танковая бригада совершает марши и ведет боевые действия, вполне возможно, что у нее серьезный некомплект личного состава и боевой техники. А может быть, она вообще существует главным образом на бумаге.

То же самое можно сказать о резервной 14-й танковой бригаде с ее Т-64. Возможно, эта часть тоже исчезла из украинского боевого состава.

Похоже, очевидная неспособность Украины выставить более крупную танковую группировку вызвана не нехваткой боеготовых танков, а дефицитом обученного личного состава. К моменту начала конфликта в арсенале украинской армии было около 900 танков – в основном Т-64. Этого более чем достаточно для четырех, пяти и даже шести танковых бригад, а также для танковых батальонов из состава пехотных бригад.

За пять месяцев тяжелых боев украинцы потеряли около 230 танков. Эти цифры могут подтвердить аналитики. Но Киев получил около 300 новых танков от союзников.

Конечно, многие танки наверняка получили повреждения и нуждаются в ремонте. Тем не менее, теоретически у Украины сейчас больше танков, чем до конфликта.

Однако танк без подготовленного экипажа – это просто кусок железа и резины. С конца февраля, когда Россия начала свою специальную военную операцию, погибли тысячи, а то и десятки тысяч лучших украинских солдат. Найти замену их навыкам и опыту очень непросто.