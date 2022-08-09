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ЦАМТО

СВ Испании оценивают французские 155-мм САУ CAESAR

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Источник изображения: Фото: uraltransmash.com, "Рособоронэкспорт"

ЦАМТО, 8 августа. Сухопутные войска Испании проявили интерес к закупке 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie) производства компании NEXTER Systems.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на французский ресурс Opex360.com, комиссия из 12-й группы полевой артиллерии 12-й механизированной бригады "Гвадаррама" в конце июля посетила 40-й артиллерийский полк СВ Франции (базируется в департаменте Марна) с целью ознакомления с имеющейся на вооружении техникой.

Французский полк оснащен 155-мм самоходными гаубицами CAESAR, 120-мм минометами, легкими бронемашинами с ПЗРК MISTRAL, тактическими наземными радарами MURIN, беспилотными разведывательными авиационными комплексами SMDR и системой артиллерийской разведки и управления огнем ATLAS.

По сообщению французского обозревателя Лорана Лагно, визит состоялся сразу же после создания в составе СВ Испании рабочей группы, задачей которой является определение возможностей артиллерии в будущих конфликтах. Новые орудия в конечном итоге должны заменить 96 ед. 155-мм/39 самоходных гаубиц M-109A5E полевой артиллерии СВ Испании.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года Сухопутные войска Испании начали программу ремонта и модернизации в середине срока эксплуатации имеющегося парка из 96 ед. 155-мм самоходных артиллерийских установок M-109A5E. Проект, среди прочего, включает замену имеющихся орудий M284 более совершенными M284A2 из наличия СВ США с наработкой менее 500 выстрелов. Замена орудий позволит эксплуатировать испанские гаубицы M-109 в течение, как минимум, еще одного десятилетия. Тем не менее, программа замены выслуживших свой срок службы орудий является временным решением в ожидании получения финансирования, необходимого для окончательной замены гаубиц M-109A5E.

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Страны
Испания
США
Франция
Продукция
CAESAR САУ
M109
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