В ВГА заявили, что Антоновский мост получил минимальные повреждения в результате обстрела

Обстрел со стороны ВСУ велся из РСЗО HIMARS, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Антоновский мост через Днепр под Херсоном получил минимальные повреждения в результате последнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"По Антоновскому мосту: масштаб повреждений минимальный, мосту ничего не угрожает. Сделали какое-то количество дырок [в дорожном покрытии моста]", - сказал собеседник. Он отметил, что действующая рядом с мостом паромная переправа повреждений не получила.

ВСУ при очередном обстреле по Антоновскому мосту использовали РСЗО HIMARS, сообщил Стремоусов. "Это были HIMARS. Так точно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Движение по мосту

Власти Херсонской области, несмотря на обстрелы, планируют завершить ремонт Антоновского моста через Днепр и открыть движение по нему в середине августа, заявил Стремоусов.

По его словам, после очередного обстрела мосту "ничего не угрожает". "Мы его отремонтируем", - заверил Стремоусов. "К середине августа будем планировать [отремонтировать и открыть движение]", - сказал замглавы ВГА, отвечая на уточняющий вопрос.

Нанося удары по мосту, подчеркнул Стремоусов, "укронацисты нарушают инфраструктуру города. "Из-за этих ударов страдает больше всего население", - обратил внимание он.

По словам замглавы ВГА области, мост "сейчас стратегического значения не имеет". "У нас стоят пантонные переправы, паромы, у нас куча всего. Мост был построен в 1980 году, до этого моста не было", - добавил он.

Как сообщил Стремоусов, наплавную переправу как дублер обстреливаемого ВСУ Антоновского моста начали сооружать на Днепре около Херсона.

"Ведутся работы. Понтонная переправа будет состоять из барж - даже если в какой-то пробьет дырку, ее потопить не получится. Это будет единый понтон, который будут люди проезжать [как по мосту с берега на берег]", - рассказал Стремоусов.

Об очередном ударе

В понедельник Стремоусов сообщил, что ВСУ нанесли очередной удар по мосту, повредив технику строителей, восстанавливавших переправу после обстрелов. Возобновление движения по мосту, которое было запланировано на 10 августа, по его словам, откладывается.

Антоновский мост - единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу. Вооруженные силы Украины неоднократно наносили по переправе удары из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, в результате чего мост получил повреждения. Власти сначала ограничили движение по нему, запретив проезд грузовым автомобилям. Но после обстрела в ночь на 27 июля движение по мосту было перекрыто вовсе. Как заявили в ВГА, это не играет роли с военной точки зрения, только осложняет жизнь мирным жителям.