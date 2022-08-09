На форуме "Армия" впервые покажут возможности роботизированной БМП-3 с боевым модулем

Как сообщили в Ростехе, в экспозиции госкорпорации будет представлено порядка 1 тыс. образцов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" более тысячи образцов оружия и военной техники, в том числе роботизированный БМП-3 с боевым модулем и модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С" под калибр 155 мм. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ростеха.

"В этом году в нашей экспозиции будет представлено порядка 1 тыс. образцов, в том числе новейшие виды вооружения, военной и специальной техники и другие технические решения, которые сегодня особенно востребованы на рынке. В рамках форума запланирован ряд переговоров, публичных презентаций, мероприятий деловой программы и, конечно, подписание контрактов и соглашений", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова.

Как рассказали в пресс-службе, в динамическом показе впервые будут продемонстрированы возможности роботизированной БМП-3 с боевым модулем. Над данной машиной работают предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" - ПАО "Курганский машиностроительный завод" и АО "ВНИИ "Сигнал".

Концерн "Уралвагонзавод" представит используемую на Украине в спецоперации технику, в том числе танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведением и огнем, ее модернизированную версию под калибр 155 мм и многое другое.

"Рособоронэкспорт" представит экспортно ориентированные образцы вооружения и техники. В частности, будут демонстрироваться комплексы с авиабеспилотниками, например дрон-камикадзе "КУБ-Э", а также новейшие бронеавтомобили, БМП, стрелковое оружие и средства ближнего боя.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в городе Кубинка Московской области. Организатором мероприятия выступает Минобороны России. В выставке примут участие ключевые холдинги Ростеха: "Высокоточные комплексы", Уралвагонзавод, ЦНИИточмаш, "Сибер", ОАК, ОДК, "Вертолеты России", КРЭТ, "Рособоронэкспорт".