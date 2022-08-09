Власти Запорожья: два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность

МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Два энергоблока на Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории со стороны ВСУ, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", – цитирует Балицкого РИА Новости.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС в Энергодаре, выпустив 20 снарядов 152-миллиметрового калибра.

После обстрела ВСУ территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре на водородопроводе возник пожар, который был оперативно потушен экстренными службами, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что украинские военные атаковали жилой район Энергодара.