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РИА Новости

Власти Запорожья: два энергоблока ЗАЭС работают не на полную мощность

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Два энергоблока на Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории со стороны ВСУ, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

"Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", – цитирует Балицкого РИА Новости.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС в Энергодаре, выпустив 20 снарядов 152-миллиметрового калибра.

После обстрела ВСУ территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре на водородопроводе возник пожар, который был оперативно потушен экстренными службами, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что украинские военные атаковали жилой район Энергодара.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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