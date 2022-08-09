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ЦАМТО

Минобороны Чехии проведет переговоры с Израилем о покупке ударных БЛА

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Беспилотник Heron TP
Беспилотник Heron TP.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 8 августа. В ближайшие дни Минобороны Чехии начнет переговоры с израильскими коллегами о покупке трех ударных БЛА на общую сумму 1,5 млрд. крон (около 60 млн. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МО Наталию Форстерову.

Прим. ЦАМТО: судя по заявленной стоимости, возможно, речь идет о закупке трех комплектов БЛА по два аппарата в каждом.

"В ходе предварительных консультаций был выбран наиболее подходящий для нужд чешской армии тип беспилотников, на следующей неделе начнутся переговоры с нашими израильскими коллегами о закупке трех ударных БЛА на общую сумму 1,5 млрд. крон", – сказала Н.Форстерова.

По данным издания, Минобороны Чехии в ходе консультаций рассматривало предложения компаний из США, Франции, Италии и Израиля, остановившись в итоге на предложениях двух израильских компаний – Elbit, которая предложила БЛА Hermes 900, и IAI, которая производит БЛА Heron. Чешскому военному ведомству предстоит выбрать наиболее подходящий для него из этих двух вариантов.

БЛА Hermes имеет размах крыла 15 м, максимальный вес – 1,1 т, грузоподъемность – 350 кг. Он может нести до четырех ракет Hellfire. Максимальная скорость составляет 220 км/час, высота полета – 9100 м, продолжительность полета – до 36 часов.

БЛА Heron имеет размах крыла 16,6 м, максимальный вес –1,2 т, грузоподъемность – 470 кг. Максимальная скорость составляет 207 км/час, высота полета – до 10 тыс. м, продолжительность полета – до 45 часов.

Минобороны Чехии рассчитывает получить первый БЛА уже в 2023 году, остальные – до 2026 года, к этому времени также должно быть завершено обучение персонала, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Италия
США
Франция
Чехия
Продукция
AGM-114
Hermes 900
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
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