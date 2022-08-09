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ЦАМТО

Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники

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Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 8 августа. Ростех покажет более 1000 образцов оружия и военной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Предприятия Госкорпорации продемонстрируют актуальные образцы ракетного вооружения, танки и боевые машины пехоты, широкую линейку вертолетов военного и гражданского назначения, стрелковое оружие и другую продукцию.

Форум "Армия" традиционно является важнейшей международной площадкой, где презентуются лучшие решения в области вооружения и обсуждаются профильные вопросы. Участие в выставке традиционно принимают ключевые холдинги Ростеха.

"В этом году в нашей экспозиции будет представлено порядка 1 тысячи образцов, в том числе новейшие виды вооружения, военной и специальной техники и другие технические решения, которые сегодня особенно востребованы на рынке. В рамках форума запланирован ряд переговоров, публичных презентаций, мероприятий деловой программы и, конечно, подписание контрактов и соглашений", – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

В динамическом показе впервые покажет свои возможности роботизированная БМП-3 с боевым модулем. Машина-робот является совместным проектом предприятий холдинга "Высокоточные комплексы" – ПАО "Курганский машиностроительный завод" и АО "ВНИИ "Сигнал".

Концерн "Уралвагонзавод" представит технику, которая успешно зарекомендовала себя в боевых действиях, в том числе танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведения огнем, ее модернизированную версию под калибр 155 мм и многое другое.

Расширенный выставочный кластер экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники представит "Рособоронэкспорт". В экспозиции – российские комплексы с БЛА, доказавшие высокую эффективность на практике, например дрон-камикадзе "КУБ-Э", а также новейшие бронеавтомобили, БМП, стрелковое оружие и средства ближнего боя.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в городе Кубинка Московской области. Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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БМП-3
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
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