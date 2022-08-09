Войти
РИА Новости

На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа

251
0
0
Международный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум "Армия".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В динамическом показе международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые будет участвовать роботизированная БМП-3 без экипажа, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации "Ростех".

"В динамическом показе впервые покажет свои возможности роботизированная БМП-3 с боевым модулем. Машина-робот является совместным проектом предприятий холдинга "Высокоточные комплексы" – Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал", - сказали в корпорации.

Как уточнили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы", робот в ходе показа будет управляться дистанционно. Машина оснащена боевым модулем "Синица", который был роботизирован.

Всего "Ростех" покажет на "Армии" более 1000 образцов оружия и военной техники. В частности, концерн "Уралвагонзавод" представит технику, которая успешно зарекомендовала себя в боевых действиях. В том числе танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведения огнем, ее версию под калибр 155-миллимеровых и многое другое.

Как сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в форуме "Армия", который пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа, планируется участие около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Он уточнял, что в ходе выставки будут подписаны госконтракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса на сумму более чем 522 миллиарда рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
09.08.2022
На форуме "Армия" впервые покажут возможности роботизированной БМП-3 с боевым модулем
09.08.2022
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
16.08.2021
Итоги очередного Единого дня военной приемки
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
09.10.2013
Огнем и гусеницами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 08:26
  • 31
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 07:39
  • 30017
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 07:23
  • 50
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя
  • 08.08 18:42
  • 71
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.08 18:27
  • 85
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 15:51
  • 3
В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • 08.08 13:45
  • 42
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 08.08 12:51
  • 1
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине
  • 08.08 12:49
  • 3
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 08.08 11:48
  • 1
Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП
  • 08.08 08:15
  • 71
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо