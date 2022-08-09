На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В динамическом показе международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые будет участвовать роботизированная БМП-3 без экипажа, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации "Ростех".

"В динамическом показе впервые покажет свои возможности роботизированная БМП-3 с боевым модулем. Машина-робот является совместным проектом предприятий холдинга "Высокоточные комплексы" – Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал", - сказали в корпорации.

Как уточнили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы", робот в ходе показа будет управляться дистанционно. Машина оснащена боевым модулем "Синица", который был роботизирован.

Всего "Ростех" покажет на "Армии" более 1000 образцов оружия и военной техники. В частности, концерн "Уралвагонзавод" представит технику, которая успешно зарекомендовала себя в боевых действиях. В том числе танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведения огнем, ее версию под калибр 155-миллимеровых и многое другое.

Как сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в форуме "Армия", который пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа, планируется участие около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Он уточнял, что в ходе выставки будут подписаны госконтракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса на сумму более чем 522 миллиарда рублей.