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Военное обозрение

Нехватка вооружений вынуждает ВСУ переходить на самодельные РСЗО

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на поступающую от западных стран военную помощь, ВСУ столкнулись с нехваткой вооружений, что, в свою очередь, заставляет украинских военных активно применять различные самоделки кустарного производства.

В Сети появилось видео применения ВСУ самодельных реактивных систем залпового огня малой дальности. Остановившиеся на дороге две установки РСЗО "а-ля моджахед" браво отстреливают неуправляемые ракеты, а вокруг бегают радостные украинские военнослужащие. Ранее такие видео очень часто приходили из Сирии, где боевики также применяли аналогичные "джихадмобили".

Судя по ролику, данная РСЗО представляет собой пикап с установленной в кузове пусковой установкой советских авиационных неуправляемых реактивных снарядов С-8 калибра 80 мм. Появление этих самодельных РСЗО далеко не первое, про них уже сообщали российские и украинские ресурсы. Известно, что собрано таких "джихадмобилей" всего несколько штук на базе подаренных волонтерами пикапах Mitsubishi L200. Будет ли продолжено производство никто не знает, все самодельные РСЗО уже давно где-то на фронте.

Применение таких реактивных систем заключается в быстром наскоке, запуске пакета ракет и быстром отходе, т.е. обычная тактика боевиков на Ближнем Востоке. Боевая эффективность применения такой РСЗО весьма сомнительна. Кустарная сборка и отсутствие прицельных систем не гарантируют, что выпущенные ракеты попадут куда надо. Но со стороны смотрится эффективно. На этом все преимущества и заканчиваются.

Стоит отметить, что сама концепция мини-РСЗО вполне работоспособна, в России ведутся разработки таких систем. Известно, что работы по новой РСЗО калибра 80 мм идут в НПО "СПЛАВ" имени А. Н. Ганичева, также в 2018 году была представлена РСЗО "Сель" калибра 80-мм на базе автомобиля UAZ Cargo, имеются и другие разработки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-8
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