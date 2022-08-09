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ЦАМТО

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на миллиард долларов

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 8 августа. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни, как ожидается, подпишет новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму 1 млрд. долл., который включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на свои источники.

"Администрация Байдена, как ожидается, подпишет новый пакет помощи Украине в области безопасности на один миллиард долларов в ближайшие дни... Новый пакет вооружений для Украины включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт", – передает "Рейтер".

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Страны
США
Украина
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