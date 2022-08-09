ВС Северной Македонии получили первые ББМ JLTV

ЦАМТО, 8 августа. Как сообщила в социальных сетях министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска, ВС страны получили первую партию из 6 легких бронемашин JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

Техника была доставлена в Европу на борту грузового судна и выгружена в греческом порту Салоники 23 июля. Тем же судном была доставлена очередная партия бронемашин M-1117, предназначенных для ВС Греции.

По информации министра обороны, 27 оставшихся ББМ JLTV будут доставлены в Македонию к концу текущего года. Их поставки осуществляются в рамках подписанного в 2019 году контракта. Первые три машины были переданы представителям ВС Северной Македонии в США в марте этого года и использовались там для обучения.

В декабре 2021 года Минобороны Северной Македонии подписало дополнение к базовому контракту, предусматривающее закупку 12 дополнительных JLTV. Таким образом, всего на текущий момент заказаны 45 бронемашин JLTV. Поставленные ББМ войдут в состав легкого пехотного батальона, который Македония должна сформировать в рамках обязательств перед НАТО.

В настоящее время ведется подготовка к закупке очередной партии JLTV на сумму более 15,1 млн. долл. Предполагается, что в ближайшие годы количество ББМ JLTV в составе ВС Северной Македонии возрастет.

Как сообщал ЦАМТО, письмо с предложением и принятием предложения на поставку бронемашин JLTV было подписано МО Северной Македонии в ноябре-декабре 2019 года. Общая стоимость продажи первых 33 ББМ JLTV составила 11,3 млн. долл. (762 млн. македонских динаров / 12,39 млн. евро).

Командованием СВ США 1 декабря 2020 года заключило с компанией Oshkosh Defense контракт стоимостью 23,038 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" бронеавтомобилей JLTV, а также связанного оборудования для ВС Бразилии, Литвы и Северной Македонии.