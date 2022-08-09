Войти
ЦАМТО

Железнодорожные войска России 6 августа отметили 71-ю годовщину со дня образования

380
0
0
Железнодорожные войска
Железнодорожные войска.
Источник изображения: in24.org

ЦАМТО, 8 августа. Техническое прикрытие, восстановление и строительство железных дорог, наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов в интересах ВС РФ лежит в основе боевого применения Железнодорожных войск.

Железнодорожные войска укомплектованы высококвалифицированными специалистами и современными образцами техники и технического имущества, что позволяет эффективно и качественно решать важные государственные задачи.

В ходе специальной военной операции Железнодорожные войска осуществляют техническое прикрытие основных железнодорожных направлений на маршрутах продвижения войск. Проявляя решительность и отвагу, решают задачи по разминированию и восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам.

В настоящее время силами Железнодорожных войск ведется реконструкция наиболее сложного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от разъезда Улак до станции Февральск. Плановые объемы по порученному участку составляют порядка 5 млн. кубических метров земляных работ, строительство 110 км нового железнодорожного пути, укладка 111 комплектов стрелочных переводов, строительство 48 мостов и водопропускных труб.

В 2022 году перед войсками стоит первоочередная задача по выполнению основных видов работ при сооружении земляного полотна на 10 участках из плановых 19, а это более 50% от общего объема.

Необходимые подготовительные работы, а это очистка полосы отвода, подготовка притрассовых дорог, подготовка карьеров, военные железнодорожники выполнили с опережением установленных графиков досрочно, создав задел выполнения комплекса основных работ.

В настоящее время уже выполнено более 2,5 млн. кубических метров земляных работ, темпы постоянно наращиваются, что позволит обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию.

Неоднократно Железнодорожные войска принимали активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций, оказывали помощь для обеспечения социальных потребностей населения.

Потенциал Железнодорожных войск, военная школа обучения и научный комплекс войск позволяют решать задачи по штатному предназначению с высоким качеством в установленные сроки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.10.2016
Авиация Черноморского флота получила новый Су-30СМ
15.03.2016
Дмитрий Рогозин: составлен график допоставки 3 процентов гособоронзаказа за 2015 год
13.04.2015
Бразильский фронт российской оборонки
02.12.2014
Сергей Шойгу: поставки вооружения российской армии в 2014 году выросли на 65 проц.
22.07.2014
День, когда Россия стала сильней
06.02.2012
Главком ВМФ: Первый "Мистраль" войдет в состав Российского флота через 36 месяцев
18.06.2010
Сухопутный МАКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 08:26
  • 31
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 07:39
  • 30017
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 07:23
  • 50
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя
  • 08.08 18:42
  • 71
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.08 18:27
  • 85
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 15:51
  • 3
В МИД РФ считают, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • 08.08 13:45
  • 42
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 08.08 12:51
  • 1
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании конфликта на Украине
  • 08.08 12:49
  • 3
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 08.08 11:48
  • 1
Расширенная ШОС существенно превзойдет G7 не только по численности населения, но и по ВВП
  • 08.08 08:15
  • 71
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо