Железнодорожные войска России 6 августа отметили 71-ю годовщину со дня образования

ЦАМТО, 8 августа. Техническое прикрытие, восстановление и строительство железных дорог, наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов в интересах ВС РФ лежит в основе боевого применения Железнодорожных войск.

Железнодорожные войска укомплектованы высококвалифицированными специалистами и современными образцами техники и технического имущества, что позволяет эффективно и качественно решать важные государственные задачи.

В ходе специальной военной операции Железнодорожные войска осуществляют техническое прикрытие основных железнодорожных направлений на маршрутах продвижения войск. Проявляя решительность и отвагу, решают задачи по разминированию и восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное продвижение воинских эшелонов по железным дорогам.

В настоящее время силами Железнодорожных войск ведется реконструкция наиболее сложного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от разъезда Улак до станции Февральск. Плановые объемы по порученному участку составляют порядка 5 млн. кубических метров земляных работ, строительство 110 км нового железнодорожного пути, укладка 111 комплектов стрелочных переводов, строительство 48 мостов и водопропускных труб.

В 2022 году перед войсками стоит первоочередная задача по выполнению основных видов работ при сооружении земляного полотна на 10 участках из плановых 19, а это более 50% от общего объема.

Необходимые подготовительные работы, а это очистка полосы отвода, подготовка притрассовых дорог, подготовка карьеров, военные железнодорожники выполнили с опережением установленных графиков досрочно, создав задел выполнения комплекса основных работ.

В настоящее время уже выполнено более 2,5 млн. кубических метров земляных работ, темпы постоянно наращиваются, что позволит обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию.

Неоднократно Железнодорожные войска принимали активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций, оказывали помощь для обеспечения социальных потребностей населения.

Потенциал Железнодорожных войск, военная школа обучения и научный комплекс войск позволяют решать задачи по штатному предназначению с высоким качеством в установленные сроки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.