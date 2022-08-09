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Ударные БПЛА Израиля снова на пике популярности

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Ударные БПЛА Израиля снова на пике популярности
Ударные БПЛА Израиля снова на пике популярности.
Источник изображения: invoen.ru

Появившиеся над Газой и Ливаном ударные БПЛА Израиля более 20 лет находились под защитой режима секретности. Однако широкое использование вооруженных беспилотников в войне на Украине привело к тому, что израильский ОПК оказал давление на Министерство обороны страны, и, наконец, 20 июля 2022 года приказ о неразглашении был снят.

ВВС Израиля впервые приобрели вооруженный БПЛА еще в 1990 году. Это был Hermes 450 от компании Elbit Systems, получивший название «Zik» (Искра). БПЛА среднего размера с несколькими полезными нагрузками, который широко использовался, в основном в Газе, для выполнения точечных атак по террористическим объектам. Он также применялся в Ливане против объектов «Хизбаллы».

Эти БПЛА Израиля доказали свою эффективность и спрос вырос. Израильские ВВС приобрели другие типы, а именно Hermes 900 и Heron TP производства Israel Aerospace Industries (IAI). Компании Rafael Defense Systems и IAI разработали для них специальные системы вооружения.

Источники в израильском оборонном ведомстве утверждают, что с тех пор некоторые страны запросили демонстрацию израильских дронов, которую намечено провести в ближайшее время, после чего, как ожидается, последуют новые контракты.

В частности, глобальные изменения в области безопасности могут подвигнуть ВВС Германии оснастить ракетами БПЛА Heron-TP, арендованные у IAI. Как известно, несколько лет назад Берлин подписала контракт с компанией IAI на аренду БПЛА Heron-TP для его использования за границей. Сразу после подписания договора на немецкой политической арене разгорелись дебаты, относительно планов по вооружению этих БПЛА класса MALE (средней высоты и большой продолжительности полета). По данным израильских источников, в настоящее время вопрос вооружения немецких дронов израильского производства близок к своему решению.

Источники сообщают, что ВВС Израиля разработали доктрину использования своих ударных БПЛА в различных сценариях и с использованием различных вооружений. Так, БПЛА с ракетами, оснащаются усовершенствованной полезной нагрузкой, которая помогает обнаруживать цели «в очень тяжелых» условиях. Поскольку Heron TP относится к классу MALE, он может нести различные системы вооружения для выполнения различных задач.

В качестве несущих платформ для оружия израильского производства упоминаются три БПЛА Израиля: Hermes 450 и Hermes 900 от компании Elbit System, а также IAI Heron TP. Огромный интерес к этим проверенным в боях беспилотным системам, по мнению экспертов, приведет к появлению большего количества дронов, несущих ракеты и другое вооружение.

По материалам ресурса defenceprocurementinternational.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Ливан
Украина
Продукция
Hermes 450
Hermes 900
Компании
Elbit Systems
IAI
Rafael
Проекты
БПЛА
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