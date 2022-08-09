Посольство РФ в США заявило, что обстрелы ЗАЭС угрожают ядерной безопасности Европы

В диппредставительстве также подчеркнули, что артиллерийские удары наносят Вооруженные силы Украины

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Обстрелы Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) создают реальную угрозу ядерной безопасности не только самой республики, но и Европы. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Обратили внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать нашей стране ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Огульно утверждается, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции. Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот", - отметили российские дипломаты.

"Отмечаем, что это не первая провокация Киева на радиационно опасных объектах. Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", - подчеркивается в комментарии.

По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, "украинские националисты 5 августа выпустили артиллерийские снаряды по территории указанного объекта", напомнили в дипмиссии. "В результате повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водопровод. Только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала", - подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) "осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины". "А американских журналистов - прекратить горланить русофобские измышления", - заключили в дипмиссии.

Об обстрелах

В субботу в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинская сторона за день трижды обстреляла город, в том числе в зону поражения попали санаторий Запорожской АЭС и водозабор. В пятницу ВСУ обстреляли ЗАЭС, после чего генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по этому поводу. Гросси подчеркнул, что "военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской АЭС, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

Киев утратил контроль над более чем 70% территории Запорожской области. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь, регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ и в сентябре провести референдум по этому вопросу. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах.