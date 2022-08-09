Генсек ООН выразил надежду на прекращение атак на Запорожскую АЭС

Необходимо, чтобы МАГАТЭ получило доступ на станцию, отметил Антониу Гутерриш

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. ООН надеется, что атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) прекратятся и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ на станцию. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", - сказал он.

В субботу в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинская сторона за день трижды обстреляла город, в том числе в зону поражения попали санаторий Запорожской АЭС и водозабор. В пятницу ВСУ обстреляли ЗАЭС, после чего генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по этому поводу. Гросси подчеркнул, что "военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской АЭС, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

Киев утратил контроль над более чем 70% территории Запорожской области. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь, регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ и в сентябре провести референдум по этому вопросу. При этом Украина пытается помешать налаживанию мирной жизни, в том числе обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах.