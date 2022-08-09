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ТАСС

Колесную технику сухопутных войск России и Монголии задействовали на учениях "Селенга"

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Учения "Селенга-2021" в Монголии
Учения "Селенга-2021" в Монголии.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Учения проходят на полигоне Ховд в западной части республики

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мотострелковые подразделения вооруженных сил Монголии и России, авиация, а также расчеты самоходных зенитно ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" задействованы в российско-монгольских учениях "Селенга-2022", где используется только колесная техника сухопутных войск. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Учения проходят на полигоне Ховд в одноименном аймаке в западной части Монголии.

"Учебно-боевые задачи в горно-пустынной местности выполняют мотострелковые подразделения вооруженных сил Монголии и России на бронетранспортерах БТР-82АМ и БТР-80, расчеты самоходных зенитно ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", группы специального назначения на новейших бронеавтомобилях "Тайфун" и "Рысь", а также личный состав подразделений управления на современных переносных и подвижных комплексах радио и спутниковой связи. <...> Особенностью учения является применение исключительно колесной техники сухопутных войск стран участниц", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, участники учений используют артиллерийское вооружение, комплексы противовоздушной обороны и технику подразделений материально-технического обеспечения. Также в учениях принимают участие экипажи армейской авиации на многоцелевых вертолетах Ми-8АМТШ и ударных Ми-24, которые выполняют задачи по предназначению в составе совместной группировки войск. Всего в учениях задействовано более 1,2 тыс. военнослужащих, около 300 единиц боевой техники. 

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