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РИА Новости

Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал"

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Участник экономического форума "Россия — Африка" у бронированного автомобиля многоцелевого назначения "ВПК-Урал"
Участник экономического форума "Россия — Африка" у бронированного автомобиля многоцелевого назначения "ВПК-Урал".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости источник.

Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

"За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика "ВПК-Урал", одну из которых покажут на "Армии-2022". Речь идет о "ВПК-Урал" с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности", — уточнил источник.

‌Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.

Автомобиль "ВПК-Урал" имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную — до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Страны
Россия
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