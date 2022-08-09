Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости источник.

Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

"За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика "ВПК-Урал", одну из которых покажут на "Армии-2022". Речь идет о "ВПК-Урал" с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности", — уточнил источник.

‌Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.

Автомобиль "ВПК-Урал" имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную — до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.