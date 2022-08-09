ORSIS начал производство снайперской винтовки T-5000 в еще одном калибре

Как сообщили в компании, калибр .300 Norma Magnum набирает популярность у профессиональных стрелков

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Компания "Промтехнология" запустила производство высокоточной винтовки ORSIS T-5000 в версии под патрон калибра .300 Norma Magnum. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы запустили производство винтовки Т-5000 в калибре .300 Norma Magnum. Калибр сильно набирает популярность у профессиональных стрелков благодаря высокому потенциалу кучности", - сообщили в компании.

Снайперская винтовка ORSIS Т-5000 впервые представлена в 2011 году на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Имеет массу около 6 кг и способна поражать цели на расстоянии 1 600 м. Выпускается в калибрах .260 Rem 6.5х47 Lapua, .308 Win, .300 Win Magnum, .338 LM, .375 H&H, и 6,5 Creedmoor.

В 2019 году в ЦНИИТочмаш (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщали о том, что в рамках испытаний и экспериментальных исследований увеличили дальность поражения Т-5000 с 1 500 до 2 000 м. На основе базовой версии Т-5000 институт разработал снайперскую винтовку "Точность" для ФСО и ФСБ России. В том же году в Росгвардии рассказали, что такие винтовки будут применяться в контртеррористических операциях.

Т-5000 пользуется спросом у иностранных заказчиков. Так, в 2019 году "Рособоронэкспорт" сообщал о поставке одному из инозаказчиков партии винтовок на сумму в 100 млн рублей по заключенному ранее контракту.