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Вестник Мордовии

Почему украинской армии не передадут "Абрамсы" и "Леопарды- 2"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Украинская армия в настоящее время целиком зависит от зарубежных поставок. Это касается, в том числе, боеприпасов, артиллерийского вооружения, бронетехники.

Например, военные эксперты отмечают, что количество поставляемых из Восточной Европы танков Т-72, по всей видимости, уже сравнялось или даже превысило число сохранившихся после понесенных гигантских потерь в Т-64.

Однако, если даже все оставшиеся в Восточной Европе "семьдесят вторые" будут оправлены в ВСУ, то можно будет говорить лишь о временном качественном улучшении. Дело в том, что на Украину доставили давно уже устаревшие экспортные версии, созданные более сорока лет назад, которые очень трудно довести до современного уровня. Поэтому они очень уязвимы на поле боя.

Интересно, что их экипажи это прекрасно понимают и поэтому очень часто бросают танки.

Судя по различным высказывания, командование ВСУ мечтает о немецких "Леопардах-2", "Абрамсах", но, маловероятно, что им когда-нибудь передадут современные версии, а, допустим, находящиеся на хранении М1А1 также устарели. По сравнению с дизельными машинами, они более сложные и дорогие в эксплуатации. К тому же понадобится восстановительный ремонт, а это займет много времени и потребует дополнительных расходов.

С "Леопардами-2" тоже есть проблемы. Ни одна страна, эксплуатирующая сейчас современные версии, не хочет с ними расставаться. Есть некоторое количество "Леопард-2А4", но они себя скомпрометировали еще в ходе боев в Сирии, где легко поражались не самыми новыми ПТУР, такими, как "Конкурс", кроме того, большая часть из них также требует ремонта. Так что, в обозримом будущем ничего новее Т-72 у ВСУ точно не будет.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-72
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