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ТАСС

Запуск спутника "Луч" запланирован на конец ноября

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Ракета-носитель Протон-М стартовала с космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М стартовала с космодрома Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости Олег Урусов

Старт носителя "Протон-М" состоится на космодроме Байконур, отметил источник ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч" запланирован в конце осени с космодрома Байконур. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск спутника "Луч" на ракете-носителе "Протон-М" с Байконура запланирован на конец ноября", - отметил собеседник агентства.

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Она предназначена для информационного обеспечения летающих на низких орбитах (до 2 000 км) ракет и космических аппаратов. В частности, система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Байконур
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