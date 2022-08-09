Запуск спутника "Луч" запланирован на конец ноября

Старт носителя "Протон-М" состоится на космодроме Байконур, отметил источник ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч" запланирован в конце осени с космодрома Байконур. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск спутника "Луч" на ракете-носителе "Протон-М" с Байконура запланирован на конец ноября", - отметил собеседник агентства.

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. Она предназначена для информационного обеспечения летающих на низких орбитах (до 2 000 км) ракет и космических аппаратов. В частности, система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.