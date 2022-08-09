Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя

В иранских ВВС было больше опасных истребителей, чем в любой другой армии мира

Этому истребителю уступали даже советские самолеты МиГ, пишет MWM. Но из-за высокой стоимости и сложности эксплуатации его отказывались покупать многие страны — все, кроме Ирана. В результате, по числу самых опасных истребителей его армии не было равных.

Гранича с Советским Союзом на Востоке и с близкими ему националистическими арабскими государствами на западе, а также обогатившись на росте нефтяных цен в 1970-е годы, Иран в то десятилетие стал ведущим покупателем высококлассной американской и британской боевой техники. Это принесло немалые прибыли военной промышленности западных стран и создало серьезную угрозу обороне врагов НАТО, ибо наступательные возможности Ирана существенно выросли. Это имело масштабные последствия для иранской военной мощи, так как он приобрел большую партию самых современных самолетов для дозаправки в воздухе и такое количество британских танков "Чифтен", что их у него стало больше, чем даже у армии Соединенного Королевства. Но, пожалуй, самым примечательным приобретением Тегерана стал тяжелый истребитель F-14 "Томкэт". Это был первый в мире истребитель четвертого поколения, принятый на вооружение, и первый из своего поколения, отправленный на экспорт. Иран стал единственным зарубежным покупателем этой машины из-за ее запредельной стоимости. F-14 был самым большим и самым тяжелым истребителем в мире и оставался таковым на протяжении нескольких десятилетий. Это обеспечило Ирану намного большую дальность действия боевой авиации, а еще он получил мощные приборы обнаружения и ракеты, обладавшие колоссальным боевым потенциалом. Но эксплуатационные расходы на F-14 были настолько велики, что его не захотели покупать ни одни ВВС в мире, кроме иранских. Британия посчитала, что "Томкэт" ей не по средствам, и даже авиация национальной гвардии США, считавшая F-14 наиболее подходящим самолетом для защиты континентальной части страны, по финансовым соображениям была вынуждена принять на вооружение F-15, который был меньше и намного дешевле.

Получив на вооружение F-14, Иран стал вторым обладателем истребителей четвертого поколения после вооруженных сил США. У ВМС США F-14 появились в 1974 году, а ВВС на следующий год приняли на вооружение F-15. Спустя несколько месяцев после этого первая партия F-14 была доставлена в Иран. Преимущества над противником "Томкэту" дает главным образом комплекс приборов обнаружения и ракеты. Этот комплекс обеспечивает пилоту непревзойденное владение обстановкой, а конкуренцию F-14 смог составить только советский перехватчик МиГ-31, поступивший на вооружение в 1981 году. AIM-54 Phoenix была первой и почти 20 лет единственной в мире самонаводящейся ракетой, работающей по принципу "выстрелил — забыл", что обеспечивалось активным радиолокационным наведением. Эта ракета имела очень мощную боевую часть, скорость в пять Махов и огромную дальность в 190 километров, что делало ее непревзойденным оружием. Для других самолетов AIM-54 не подходила из-за большого веса, но они в любом случае не обладали достаточно мощными приборами, чтобы эффективно ее применять.

Чтобы понять возможности AIM-54, следует сравнить ее с ракетой AIM-7 с самолета F-15. Последнюю надо было корректировать на всем протяжении полета при помощи бортовой РЛС, так как ее собственная система наведения была недостаточно эффективной. Ее дальность действия составляла не более 70 километров, то есть почти в три раза меньше, чем у AIM-54. 79 закупленных F-14 разместили в двух частях ВВС в Исфахане и Ширазе. Теперь у Тегерана не оставалось никаких сомнений, что иранские ВВС получили такой высококлассный самолет, какого не было ни в одной армии мира, за исключением США, которые имели F-14 в составе ВМС. Если F-15 не справлялся с советскими Су-27, МиГ-31 и даже с более старыми МиГ-25, то F-14 не имел себе равных вплоть до начала XXI века, особенно улучшенный в 1980-е и в начале 1990-х годов вариант для ВМС США. Правда, отчасти это объясняется тем, что советские программы, скажем, по разработке МиГ-31М, в 1990-е годы были свернуты.

Иранские F-14 продемонстрировали свои первоклассные характеристики во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. В первые часы конфликта они стали приоритетными целями для иракских ударов. Иракские бомбардировщики Ту-16, не предназначенные для бомбардировок на малых высотах, нанесли удар по аэродрому в Исфахане, где базировалось 39 F-14, но не смогли разрушить ВПП и не уничтожили ни один истребитель. Имевшие большую дальность иракские Ту-22 в количестве четырех машин ударили по авиабазе в Ширазе, где находились остальные "Томкэты", но им также не удалось уничтожить ни одну иранскую машину. На суше армия Ирака имела подавляющее превосходство благодаря поставленным из СССР танкам, да и в воздухе более старые иранские истребители F-4 и F-5 в начале войны проигрывали воздушные бои иракским МиГ-21. Так что поставка в войска F-14 стала необходимым и серьезным подкреплением. Первую цель этот истребитель поразил 10 сентября 1980 года, нейтрализовав ракетой AIM-54 иракский истребитель-бомбардировщик Су-22 с изменяемой стреловидностью крыла. Это стало неожиданностью для иракских военных, которые считали, что F-14 сняты с вооружения, а поэтому они имеют значительное превосходство в воздухе. У Ирака не было собственных истребителей и перехватчиков четвертого поколения, и хотя его высококлассный боевой самолет МиГ-25 позднее доказал, что ему вполне по силам справиться с F-15 американских ВВС, против F-14 все иракские самолеты были бессильны. Первый бой между МиГ-25 и F-14 произошел 15 февраля 1982 года. Оба самолета были повреждены, но подлежали восстановлению. Уникальные характеристики AIM-54 вкупе с приборами обнаружения сделали "Томкэт" единственным в мире истребителем, способным уверенно бороться с МиГ-25. Их во время той войны было сбито шесть.

F-14 требовал исключительно тщательного обслуживания, поэтому количество наличных самолетов в строю было низким. Несмотря на это, "Томкэты" сбили больше иракских истребителей, чем все остальные иранские средства вместе взятые. В воздушном бою они поразили примерно 140 целей. Большая дальность полета позволяла F-14 сопровождать самолеты F-4 и их дозаправщики при нанесении ударов в глубине иракской территории, но при этом сами они в дозаправке не нуждались. Все иракские самолеты, за исключением МиГ-25, несли от него серьезные потери. В воздушных боях самые большие потери от F-14 понесли советские МиГ-23 и французские F1 "Мираж". Правда, иракские МиГ-23МЛ продемонстрировали наибольшую способность бороться с F-14. Отчасти это объясняется тем обстоятельством, что МиГ-25 часто выполнял задачи по бомбометанию.МиГ-23 сбивали F-14 11 августа 1984 года, 2 сентября 1986 года, а возможно и 17 января 1987 года, хотя некоторые источники приписывают эту победу МиГ-25. В последние месяцы войны Ирак в ограниченных количествах использовал МиГ-25БМ — самолет прорыва ПВО с радиоэлектронным и огневым подавлением средств противовоздушной обороны, получив надежную возможность прорываться через боевые порядки F-14 и наносить удары по ключевым иранским объектам. Это вызвало серьезную обеспокоенность у НАТО, поскольку ее F-15 и F-4 были намного слабее новых советских истребителей.

F-14 оставался самым выдающимся оружием Ирана на всем протяжении его войны с Ираком. Поскольку новых закупок не было, он по сей день является лучшим истребителем в составе иранских ВВС. Но несмотря на модернизацию, включая замену AIM-54 более совершенными ракетами, этот самолет в силу преклонного возраста утратил свой элитный статус в регионе и в мире. Закупив F-14, Иран стал ведущей мировой авиационной державой, но в последнее время этот ореол славы в сфере истребительной авиации померк. Правда, Иран компенсировал это новыми возможностями отечественных средств ПВО и беспилотников. В XXI веке Иран одним из первых в мире применил в бою летательный аппарат повышенной малозаметности. Но это был не приобретенный за рубежом высококлассный истребитель, а беспилотник-невидимка. Иран использовал такие дроны типа "Шахид-191" в Ираке, Сирии и Израиле. Таким образом, беспилотная авиация пришла на смену пилотируемой и стала главным источником престижа Ирана в воздухе.