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ТАСС

Президент Финляндии предупредил о надвигающемся экономическом спаде в Европе

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: EPA-EFE/Anders Wiklund

Как подчеркнул Саули Ниинистё, "беспокойство, безусловно, разделяют и в других странах"

СТОКГОЛЬМ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что страны Евросоюза из-за конфликта на Украине столкнутся с экономическим спадом. Об этом он заявил в воскресенье в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

"Гражданам Финляндии и других государств ЕС придется привыкать к тому, что экономика больше не будет расти из года в год. Это может негативно повлиять на единство Европы, так как развитие внезапно останавливается, а количество вызовов увеличивается", - отметил политик.

По его словам, в связи с этим "ключевыми задачами становятся самодостаточность Финляндии в сфере безопасности, несмотря на процесс присоединения к НАТО, и ее независимость в вопросе обеспечения населения продовольствием".

Ниинистё добавил, что сегодня важно учитывать "риск эскалации конфликта на Украине". Он не уточнил, каким образом ситуация может обостриться, но подчеркнул, что "беспокойство, безусловно, разделяют и в других странах". "От развития ситуации на Украине будет зависеть и состояние отношений между Россией и Западом, в частности между Россией и Финляндией", - указал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

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