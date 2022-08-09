В Германии считают, что Западу следовало закрепить за Украиной нейтральный статус

Как отметила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, Россия всегда четко указывала, что не собирается мириться с приближением "вражеской силы" к своим границам

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Ошибка стран Запада заключается в том, что за Украиной не был закреплен нейтральный статус, несмотря на опасения России о расширении НАТО. Такую точку зрения выразила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель в воскресенье в эфире телеканала ZDF.

Она отметила, что Россия всегда четко указывала, что не собирается мириться с приближением "вражеской силы" к своим границам, и что вопрос Украины "уже на протяжении десятилетий считается красной линией". "И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, - это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя", - отметила Вайдель.

Одновременно с этим политик сказала, что ее партия "однозначно и четко осуждает" военную спецоперацию России на Украине, считает ее нарушением международного права.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.