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ТАСС

Amnesty International сожалеет о реакции Киева на доклад о нарушениях ВСУ законов войны

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Источник изображения: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

При этом организация не стала отказываться от его выводов

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Правозащитная организация Amnesty International извинилась за "причинивший боль" доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны ВСУ, но не стала отказываться от его выводов.

"Amnesty International глубоко сожалеет о стрессе и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения военных действий со стороны Украины, - заявила организация со штаб-квартирой в Лондоне в воскресенье агентству Reuters. - Приоритетной задачей для Amnesty International в этом и любом другом конфликте является то, чтобы гражданские лица были защищены. Разумеется, этой единственной цели был подчинен последний релиз по теме. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли".

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах. После этого глава украинского бюро организации Оксана Покальчук заявила, что приняла решение об уходе с занимаемого ею поста. В качестве обоснования этого шага она указала, что "разошлась во взглядах на ценности" с руководством Amnesty International.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям. 

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