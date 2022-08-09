Член Конгресса США назвала мошенничеством большую часть поставок военной помощи Украине

По словам республиканки из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, помощь "никогда не была связана с украинским народом"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи. В своем Twitter она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

"Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине - это мошенничество", - отметила Бойберт.

Фильм прокомментировала и другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). "Это одна из причин, по которой я голосовала против [предоставления военной помощи Киеву]. Она (помощь - прим. ТАСС) никогда не была связана с украинским народом", - написала в Twitter Грин.

Только около 30% поставок "достигает конечного пункта назначения", сообщил CBS руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве, Йонас Охман.

Как заявил 30 апреля в интервью информационному агентству "Синьхуа" министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции РФ на Украине путем политических договоренностей. Глава МИД отметил, что на Украину нескончаемым потоком идут различные вооружения. По его словам, все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.