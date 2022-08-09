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ТАСС

На форуме "Армия-2022" в Заполярье представят более 200 единиц вооружения и техники

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Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Выставки организуют на трех площадках

МУРМАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Более 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники представят на военно-техническом форуме "Армия-2022". Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Северного флота.

"С 19 по 21 августа на Северном флоте пройдут мероприятия региональной программы военно-технического форума "Армия-2022". В них будет задействовано более 1 тыс. военнослужащих. К показу зрителям спланированы более 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Выставки в Мурманской области развернут на трех площадках: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС Северного флота в поселке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" Северного флота возле поселка Кильдинстрой под Мурманском.

"Свою технику, вооружение, снаряжение и оборудование жителям и гостям города покажут военные моряки надводных кораблей соединений Кольской флотилии, флотские спасатели, воины ПВО, спецназа, военнослужащие беспилотной авиации, а также частей материально-технического обеспечения и военной полиции. В парке "Патриот" пройдет выставка современного вооружения береговых и инженерных войск, ПВО и беспилотной авиации Северного флота, а также исторической бронетанковой и автомобильной техники", - добавили в пресс-службе.

В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2022" на Северном флоте проведут военно-научную конференцию по теме комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества "Помни войну". На конференции рассмотрят предварительные итоги проведенных этапов второго сезона экспедиции. 

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