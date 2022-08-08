Россия запустит первый квантовый спутник в 2023 году

Россия планирует запустить собственный квантовый спутник в 2023 году. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на заместителя директора Центра компетенций НТИ по направлению «Квантовые коммуникации» НИТУ МИСиС Игоря Павлова. Он рассказал, что в университете создавался наземный приёмник, работы велись вместе с партнёром — компанией, которая занимается разработкой оборудования для спутника. Самим спутником занимаются «Роскосмос» и «Газпром космические системы», а в НИТУ МИСиС разрабатывалось оборудование, которое на спутник будет устанавливаться, отмечает Павлов.

Первые запуски российского квантового спутника, вероятно, будут уже в 2023 году. Такой спутник по открытому пространству будет распределять квантовые ключи между Москвой и Владивостоком. После этого можно обмениваться информацией, зашифрованной с помощью квантовых ключей, с помощью любого вида связи: мобильной, стационарной или спутниковой. Такой сетью можно покрыть всю страну, но уже после того, как технология «обкатается», считает Павлов. Он отметил, что в первые 5 лет запуски будут больше академические, чтобы просчитать бюджет и оценить возможности технологии.

Метод квантового распределения ключей обеспечивает канал связи с высочайшей степенью защиты информации. Он позволяет двум сторонам создать общий случайный ключ, известный только им, и использовать его для шифрования данных. Уникальное свойство этого метода — возможность сразу обнаружить попытку третьей стороны получить доступ к ключу. На данный момент квантовые спутники есть только у Китая — первый из них, Мо-цзы, был запущен ещё в 2016 году.