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Раскрыты характеристики электрокара Evolute i-Pro, который будут делать в Липецке

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Электрокар Evolute i-Pro
Электрокар Evolute i-Pro.
Источник изображения: kod.ru

Российский бренд Evolute опубликовал характеристики i-PRO — первого электрокара, который начнут собирать в Липецке. Речь идёт о локализованной версии китайской «электрички» Dongfeng Aeolus E70.

Седан Evolute i-PRO получит электромотор мощностью 163 л.с., благодаря которому электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 9,5 с, максимальная же скорость составит 150 км/ч.

Батарея на 53 кВт·ч обеспечит до 420 км запаса хода и будет поддеживать быструю зарядку постоянным током — с 30% до 80% за 36 минут. На обычную зарядку переменным током с 5% до 100% потребуется 8,5 часов.

Evolute также опубликовал живые фотографии седана с Евразийского форума "Такси":

О запуске производства электрокаров в Липецке стало известно в марте этого года. Тогда сообщалось о планируемом ассортименте из пяти моделей под брендом Evolute.




Кирилл Сергеев

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Страны
Россия
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