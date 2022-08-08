Раскрыты характеристики электрокара Evolute i-Pro, который будут делать в Липецке

Российский бренд Evolute опубликовал характеристики i-PRO — первого электрокара, который начнут собирать в Липецке. Речь идёт о локализованной версии китайской «электрички» Dongfeng Aeolus E70.

Седан Evolute i-PRO получит электромотор мощностью 163 л.с., благодаря которому электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 9,5 с, максимальная же скорость составит 150 км/ч.

Батарея на 53 кВт·ч обеспечит до 420 км запаса хода и будет поддеживать быструю зарядку постоянным током — с 30% до 80% за 36 минут. На обычную зарядку переменным током с 5% до 100% потребуется 8,5 часов.

Evolute также опубликовал живые фотографии седана с Евразийского форума "Такси":

О запуске производства электрокаров в Липецке стало известно в марте этого года. Тогда сообщалось о планируемом ассортименте из пяти моделей под брендом Evolute.

Кирилл Сергеев