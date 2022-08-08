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Техкульт

Генератор энергии морских волн показал неожиданно высокую эффективность

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UniWave 200

Инженеры компании Wave Swell Energy (Австралия) разработали морскую платформу UniWave 200, которая за счет манипуляций с набегающими волнами создает в специальной камере перепады давления воздуха, приводя в действие турбину, вырабатывающую электроэнергию.

По сути, UniWave 200 — буксируемая плавучая электростанция, которая доставляется в любую точку прибрежной зоны и интегрируется в местную энергосистему. Она сконструирована таким образом, что набегающие волны «загоняют» воду в специальную бетонную камеру, где в результате поднимается давление, выталкивающее воздух через выпускной клапан. При «откате» волны вода уходит, создавая в камере вакуум, благодаря чему воздух начинает всасываться через расположенную в верхней части UniWave 200 турбину. Лопасти турбины начинают вращаться, а вырабатываемая энергия подается в сеть по проложенному кабелю.

UniWave 200

Главная особенность технологии от WSE — односторонняя генерация. В аналогичных «волновых» устройствах до этого использовались более сложные двунаправленные турбины, где необходимо регулировать шаг лопастей и перенаправлять воздушный поток. Турбины типа UniWave 200 проще и дешевле, а их надводное расположение гарантирует более длительный срок службы. Особенность конструкции UniWave 200 обеспечивает ей легкую интеграцию в защитные береговые сооружения — волнорезы и дамбы, что одновременно позволяет сохранять побережье и получать экологически чистую возобновляемую энергию.

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Оригинал публикации
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Страны
Австpалия
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