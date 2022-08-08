Электрический мотоцикл Roam Air за $1500 намерен стать рабочей лошадкой Африки

Roam Air

В то время как в западных странах энергия дорожает и люди пересаживаются на велосипеды, жители Африки покупают по 3,5 млн мотоциклов в год, а к 2030-му это число по прогнозам возрастет до 10 млн. Легкий и дешевый мотоцикл – идеальное средство перемещения там, где нет асфальтированных дорог, общественного транспорта и разветвленной сети заправок. Специально под эти условия компания Roam из Найроби создала свой первый электрический мотоцикл.

Модель Roam Air имеет предельно простую конструкцию, наполненную дешевыми и удобными в ремонте узлами, широкие колеса для перемещения по бездорожью, огромный багажник и аскетичный дизайн. Главная особенность – это рабочая лошадка для поездок на небольшие расстояния, до 90 км на одном заряде батареи на 3,24 кВт⋅ч. В конечном пункте опустевшая батарея заменяется заряженной и можно продолжать работу.

Roam Air

Roam Air

Roam Air

При весе электрического мотоцикла в 135 кг он развивает крутящий момент в 185 Н⋅м и разгоняется до максимальной скорости в 90 км/ч за 5 секунд. Быстрее по африканским дорогам между селениями ездить просто опасно. Важное преимущество Roam Air в возможности перевозить сразу 220 кг груза, плюс здесь удобное широкое сидение для пассажира. Конструкция мотоцикла позволяет установить две батареи и тем самым удвоить дальность поездки. В Roam говорят, что у них получилась настолько экономичная машина, что ее эксплуатация выгоднее, чем езда на скутере с бензиновым двигателем объемом 150 «кубов». А потому и цена на электромотоцикл всего $1500 за версию с одной батареей и $2050 с двумя. Серийное производство Roam Air начнется в 2023 году.