Войти
Техкульт

Электрический мотоцикл Roam Air за $1500 намерен стать рабочей лошадкой Африки

284
0
0

Roam Air

В то время как в западных странах энергия дорожает и люди пересаживаются на велосипеды, жители Африки покупают по 3,5 млн мотоциклов в год, а к 2030-му это число по прогнозам возрастет до 10 млн. Легкий и дешевый мотоцикл – идеальное средство перемещения там, где нет асфальтированных дорог, общественного транспорта и разветвленной сети заправок. Специально под эти условия компания Roam из Найроби создала свой первый электрический мотоцикл.

Модель Roam Air имеет предельно простую конструкцию, наполненную дешевыми и удобными в ремонте узлами, широкие колеса для перемещения по бездорожью, огромный багажник и аскетичный дизайн. Главная особенность – это рабочая лошадка для поездок на небольшие расстояния, до 90 км на одном заряде батареи на 3,24 кВт⋅ч. В конечном пункте опустевшая батарея заменяется заряженной и можно продолжать работу.

Roam Air

Roam Air

Roam Air


При весе электрического мотоцикла в 135 кг он развивает крутящий момент в 185 Н⋅м и разгоняется до максимальной скорости в 90 км/ч за 5 секунд. Быстрее по африканским дорогам между селениями ездить просто опасно. Важное преимущество Roam Air в возможности перевозить сразу 220 кг груза, плюс здесь удобное широкое сидение для пассажира. Конструкция мотоцикла позволяет установить две батареи и тем самым удвоить дальность поездки. В Roam говорят, что у них получилась настолько экономичная машина, что ее эксплуатация выгоднее, чем езда на скутере с бензиновым двигателем объемом 150 «кубов». А потому и цена на электромотоцикл всего $1500 за версию с одной батареей и $2050 с двумя. Серийное производство Roam Air начнется в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 05:47
  • 1
«Если начнется война - Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»
  • 08.08 04:55
  • 82
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 08.08 04:17
  • 29990
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.08 02:00
  • 2
Секретный резерв для российского ВПК
  • 08.08 00:20
  • 18
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 07.08 22:55
  • 39
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 07.08 22:22
  • 1
Мирной Арктике пришел конец, и это хорошо
  • 07.08 16:26
  • 2
Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту спутник Космических сил США
  • 07.08 13:38
  • 2
Замминистра обороны России Александр Фомин провел брифинг для иностранных военных атташе
  • 07.08 13:08
  • 2
В ЦАР ждут прибытия трех тысяч российских военных инструкторов
  • 06.08 00:55
  • 3
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 18:07
  • 1
Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог
  • 05.08 17:50
  • 1
Итальянская компания разместила шеврон ЦПК на костюме для полета итальянца на SpaceShipTwo
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт