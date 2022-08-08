Кобот: «рука об руку» с человеком

Холдинг «Росэлектроника» займется внедрением коллаборативных роботов на российских промышленных предприятиях. Первым проектом станет «трудоустройство» кобота во Всероссийском теплотехническом институте, где он займется нанесением защитных покрытий на лопатки турбин.

Сегодня коботы опережают по популярности все другие виды промышленных роботов. В первую очередь, за их возможность работать совместно с людьми, в одном пространстве. Такой «железный коллега» может взять на себя монотонные, но при этом достаточно трудоемкие операции. Рассказываем, где могут быть использованы коллаборативные роботы, и развенчиваем самые распространенные мифы, связанные с ними.

Роботы и промышленная коллаборация

Роботы все больше становятся обыденным явлением, и, к счастью, реальность не повторяет сценарии голливудских фильмов. В большинстве случаев «железные работники» вполне спокойно трудятся на предприятиях, освобождая людей от опасной, рутинной, физически неподъемной работы, тем самым оставляя человеку больше времени для творчества – экспериментировать, обучаться новому, решать по большей части управленческие задачи.

Промышленных роботов в последние годы стало много, среди всего разнообразия выделяются шестиосевые, дельта-роботы, роботы-паллетайзеры, роботы SCARA, коллаборативные. Каждый из них отлично справляется со своими задачами в определенной сфере. Например, дельта-роботы, внешне похожие на паука, особенно популярны в легкой промышленности. Роботы-паллетайзеры, которые работают на конвейерах, помогают с упаковкой продукции, с ее погрузкой и разгрузкой. Роботы SCARA ценятся за скорость и внимание к деталям – можно встретить на предприятиях, где нужна сборка мелких изделий. Из всех промышленных роботов наиболее быстро растущий сегмент – коллаборативные роботы. Своей популярностью коботы обязаны способностью трудиться бок о бок с человеком.

Самый первый кобот «родился» в 1996 году – к тому моменту обычные промышленные роботы трудились на предприятиях уже несколько десятков лет. Коботы не сразу были оценены по достоинству – потребовалось более десяти лет пока им нашли применение на различных производствах. Вторым рождением можно считать 2008 год, когда в Дании начался серийный выпуск UR5 – самого популярного кобота современности. Сегодня коботы трудятся на предприятиях по всему миру и имеют отличные перспективы на будущее. По разным оценкам, рост рынка коллаборативной робототехники составляет почти 50% в год. Недаром сам термин «кобот» был включен в известный список Words of Tomorrow (Слова завтрашнего дня) издания Wall Street Journal.

В России количество продаваемых коботов исчисляется довольно скромными цифрами. Среди главных причин, по мнению экспертов, – неосведомленность руководителей предприятий и инженеров о всех преимуществах коботов. Наглядно продемонстрировать достоинства таких помощников на производстве призван новый проект НИИ автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина (НИИАА) холдинга «Росэлектроника». Компания займется внедрением коботов на российских промышленных предприятиях, а первым местом работы станет Всероссийский теплотехнический институт. Здесь кобот будет наносить защитные покрытия на лопатки роторов паровых турбин. Несмотря на внешность роботизированной руки, он обладает интеллектом, построенном на уникальном нейроядре. Как рассказали в холдинге, такого кобота можно всегда обучить чему-то новому по желанию заказчика, например, освоить техническое зрение или установить системы оповещения о неисправностях.

Кобот – человеку друг

При всей своей продвинутости, коботы ощутимо дешевле других промышленных роботов. Сэкономить можно также на том, что они не нуждаются в особых отдельных помещениях и могут благополучно разделить одно рабочее место с человеком.

Безопасная коллаборация – главное отличие коботов. Другие представители промышленных роботов запрограммированы выполнять определенные операции, не считаясь с работающими рядом с ними людьми. Иногда такое сотрудничество может быть опасным – немало историй о различных производственных травмах. По этой причине роботы на предприятиях часто выделяются яркой окраской, ограждены и требуют выключения при близком контакте с человеком.

Коботы же созданы для совместного труда. Специальные датчики позволяют считывать прикосновение – в целях безопасности кобот просто «замирает», если до него дотронуться. При всей своей «чувствительности», кобот остается машиной, в хорошем смысле, что значит он готов к монотонной работе, меньше ошибается и не устает.

Восстание машин и другие мифы

Несмотря на то, что коботы безопасны и давно работают «рука об руку» с человеком, с ними связано множество мифов. Например, страх того, что коботы могут стать опасными из-за хакерской атаки, почти как в известном фантастическом фильме про восстание машин. Конечно же никакой искусственный интеллект не сможет при всем желании взломать систему безопасности современных коботов. Встроенные средства безопасности кобота всегда остаются в активном режиме – их невозможно изменить или отключить. В случае даже нелегальной попытки изменить настройки, кобот автоматически останавливается.

Зачастую коботы «обвиняются» в том, что работают медленно и с мелкой моторикой у них плохо – не справляются с работой, где требуется точность. На первый взгляд так может показаться, но это в корне не верно. Во-первых, кобот может работать быстрее человека. Просто в этой ситуации нужно позаботиться о дополнительных мерах безопасности, таких как световые барьеры. Это нужно для замедления или остановки робота при появлении человека в рабочей зоне. Но даже когда кобот работает в таком же темпе, что и человек, за определенный промежуток времени «железный сотрудник» окажется впереди по производительности – ведь он не останавливается на перерыв, не болеет, не уходит в отпуск.

Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, коботы подходят для задач очень точной обработки, например, сборки мелких электронных деталей. Современные коботы имеют повторяемость примерно 50 микрон (0,05 мм). Другими словами, каждое его следующее движение различается по позиции всего на 50 микрон! Для сравнения, человеческий волос имеет диаметр около 100 микрон.

И, пожалуй, самое распространенное обвинение в адрес коботов – то, что они приводят к увольнению людей. Последние исследования не только не подтверждают подобные опасения, но даже наоборот. Так, эксперты Всемирного экономического форума в своем докладе отметили, что к 2025 году развитие техники приведет к исчезновению 85 млн рабочих мест, но одновременно появятся 97 млн вакансий для людей. При этом работа будет разделена поровну между людьми и машинами. Последние возьмут на себя большую часть тяжелого и рутинного труда, а людям останутся более квалифицированные и высокооплачиваемые должности. В частности, считается, что будут очень востребованы инженеры, программисты, а также смежные профессии, связанные с искусственным интеллектом.